Pan-Bol pide a Fiscalía investigar presunto atentado contra Nina



El Partido Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) pidió ayer a la Fiscalía y la Policía realizar una investigación minuciosa porque sospecha que el accidente del 8 de agosto, ocurrido en la carretera La Paz- Oruro y que dejó en terapia intensiva a la candidata presidencial Ruth Nina fue un atentado.

A través de un video, Nina que se encuentra en recuperación luego de haber sido operada en cuatro oportunidades de la clavícula, el antebrazo, la pierna y la cabeza, dijo que espera una investigación transparente por parte del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.

“Debe continuar la lucha por cada uno de los bolivianos y, al Ministro de Gobierno, el Ministro de Justicia y altas autoridades, que investiguen el caso. No es casual este accidente, no es casual que he recibido amenazas, solo por denunciar actos de corrupción”, manifestó la postulante a la Presidencia.

Por su parte, el presidente de Pan-Bol, Abdías Cárdenas, reveló que de acuerdo a testimonios de los dueños de la empresa 3 de Mayo, el vehículo que trasportaba a Nina iba a una velocidad moderada. Por esto dijo que hay la alerta de un “posible atentado”.

“Exigimos al Ministro de Gobierno que se pronuncie sobre el trágico accidente, un posible atentado. Nuestra candidata desde el momento que ha sido inscrita, ha sido sujeta a amenazas, una serie de situaciones a través de audio y demás situaciones”, aseguró Cárdenas en conferencia de prensa.