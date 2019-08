Irregularidades en habilitación e inhabilitación de candidatos

Candidatos a cargos electivos en las justas de octubre afirman irregularidades en los procesos aplicados por el TSE, tanto en los casos de alejamiento de postulaciones como ratificaciones, declararon por separado, el postulante Fausto Challapa, de Frente Para la Victoria (FPV), y Abdías Cárdenas, delegado titular de Acción Nacional Boliviano (Panbol).

El TSE publicó las primeras listas de los candidatos habilitados para las elecciones generales del 20 de octubre donde registra al candidato a vicepresidente de Panbol, Leopoldo Chui, habilitado a pesar de que no entregó sus documentos a través del delegado titular, como prevé el artículo 35 del Reglamento de Elecciones 2019 y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas artículo 17, inciso (f).

“Fuimos sorprendidos con la publicación de las listas, donde habilitan al señor Chui, y más extraña aún es la respuesta del TSE cuando señalan que los reemplazos y sustituciones serán desde el 12 de agosto al 5 de octubre,” informó Cárdenas al señalar contrariedad en el actuar del ente electoral.

Ante tal situación, la dirección ejecutiva de Panbol, acompañado de su asesor jurídico, hará una representación sobre este asunto porque la entidad electoral estaría incumpliendo su propia norma sin respetar el conducto regular que establece la ley y los reglamentos, puntualizó.

LEOPOLDO CHUI

Al respecto, el candidato Leopoldo Chui explicó que en fecha 18 de julio entregó sus documentos a la oficina legal de su partido, dirigido al delegado titular, Abdías Cárdenas, sin embargo, se enteró por medio de otros dirigentes, que resolvieron no entregarlos al TSE, apuntó.

“Al día siguiente tenía información de que no iban a entregar mis documentos, así que ese mismo día, de la inscripción el 19 de julio, hice la entrega una copia de originales al TSE, mediante ventanilla única, adjuntando el documento del Notario Público que certificó mi entrega al partido de Panbol”, manifestó.

FPV: FAUSTO CHALLAPA

Con relación a la candidatura como vicepresidente de FPV, Fausto Challapa, quien se habilitó para las elecciones primarias, porque el anterior candidato Ariel Hurtado fue inhabilitado por el TSE, las listas difundidas oficialmente lo inhabilitan. Según el delegado fue porque no entregó sus documentos, pero el candidato aseguró que entregó todo. “Yo he cumplido con toda la documentación, primero en las elecciones primarias y para el 19 de julio me dijeron que se debía presentar otros documentos y el certificado Sipasse , de no violencia entregué al dueño del partido, ahora no sé si lopresentó, porque el delegado titular debe entregar según la ley”, dijo Challapa.

Aclaró que él en ningún momento entregó alguna carta de renuncia y que tiene copias de la entrega de los documentos, incluso la certificación que le extendieron, pero si está figurando, o no, es porque el dueño del partido decidió junto al TSE, puntualizó.

ISRAEL RODRÍGUEZ

Por su parte, el candidato a presidente de FPV, Israel Rodríguez, señaló que según el informe del delegado titular de su partido, Challapa no entregó su declaración jurada con relación al artículo 238 de la Constitución Política del Estado y que además este ya había manifestado de forma verbal que iba a renunciar, precisó.

“Hemos anunciado el reemplazo del candidato a vicepresidente de porque no quería participar y por eso anunciamos el 19 de julio que él renunció verbalmente. Me reuní hace un mes y medio con él y le pregunté porque no estaba haciendo campaña (…) le dije que estaba perjudicando y me comentó que tenía problemas en su casa”, afirmó Rodríguez.

Fausto Challapa, en contramano, dijo que se reunirá con el Consejo Nacional de Markas y Ayllus, Conamaq Orgánico, para tomar decisiones, porque hubo elecciones primarias cuyos resultados son vinculantes, “seguramente lo haremos la próxima semana porque no es tan fácil congregarlos”, aseguró Challapa.