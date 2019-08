En 14 años el MAS erigió una élite de poder

El cambio de discurso que muestra el presidente - candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, al apegarse a empresarios y las fuerzas castrenses, es porque en estos catorce años se ha erigido una elite masista que hará uso de todos los recursos para no alejarse el poder, según exautoridades y exmilitantes del partido oficialista.

“En estos catorce años se erigió una elite del MAS, que se está beneficiando del poder y creo que los actuales gobernantes están embriagados de poder y se les va hacer muy difícil dejar el poder, yo no descarto que se pueda producir un fraude de características escandalosas en el país porque tienen controlado las mayorías de los poderes y con eso me refiero al TSE”, indicó Alex Contreras.

También agregó que dejaron de lados todos sus postulados, tanto el presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García, no han respetado la voluntad del soberano, que dio un ´No´ contundente y rotundo en febrero 2016, desde ese momento mostraron angurria de poder y no de servicio.

“Lógicamente han cambiado muchísimo y no sólo en el discurso sino también en las alianzas que ahora lo dicen, como es el sector empresarial y sectores más reaccionarios, grupos de separatistas del país apoyados en las Fuerzas Armadas al mejor estilo de Venezuela, han cooptado y prebendalizado las organizaciones sindicales y sociales”, manifestó.

El proceso de cambio entró en un franco retroceso de cambio, fue una proceso revolucionario de transformación pero que hoy ha virado a otro lado, de una izquierda que podía construir un nuevo Estado y país a una extrema derecha, y como ejemplos están hoy en día la gran cantidad de candidatos por el MAS, gente que estuvo ligada al gonismo, adenismo, eneferismo, etc.

SIN LEGITIMIDAD INTERNA

Para la exparlamentaria del MAS, Rebeca Delgado, éste partido perdió toda la legitimidad al interior de su propia organización y quizás nunca hubo cohesión (unión) ideológica y que sólo de trata del populismo que busca mantenerse en el poder a toda costa, puntualizó.

“No importa con quienes se alíen, por eso tiene candidatos controversiales en varios departamentos, como en Santa Cruz la candidata a primera senadora o el candidato a primer senador por Potosí, quienes no son militantes, son un alto porcentaje de invitados que carecen de formación política, entonces los postulados de la Constitución, justicia social y respeto a la madre tierra quedan absolutamente vacíos”, señaló Delgado.

Haciendo una evaluación real de las cosas nunca fueron de izquierda, simplemente usaron el discurso para llegar al poder y lo único que hay es un simple populismo, por ni siquiera se puede decir que ahora son de derecha o izquierda, lo cual es mucho decir, por lo que lo único que están haciendo es ir contra de la Constitución y los pueblos indígenas, apuntó.

RESIGNACIÓN EN LOS MILITANTES

Al ser consultada la diputada y militante del MAS por el departamento de Chuquisaca, Felipa Málaga, sobre el viraje de su partido con relación a las críticas y observaciones de algunos exmilitantes de que en estas elecciones quedaron rezagados por dar mayor cobertura a los invitados, indicó que fue una decisión orgánica.

“Los estamos incluyendo para que no haya descontento, es que hay nuevas organizaciones y se les debe dar lugar también a ellos, para nosotros (militantes) están los diputados uninominales, por eso vamos a trabajar como Bartolinas y la Federación Única de Campesinos, ellos va a ir de plurinominales y senadores”, manifestó Málaga.

Recalcó que el MAS aún se sostiene con las cuatro organizaciones que la han fundado, como ser la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ´Bartolina Sisa´ (CNMCIOB BS), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano

(CIDOB) y Confederación sindical de comunidades interculturales de Bolivia (CSCIB), antes colonizadores.

“Ellos son fundadores y ahora tenemos más organizaciones, y no se los puede dejar a un lado, seguramente los próximos cinco años otras organizaciones que aún no están organizados ingresaran y eso no se puede discutir, ahora los candidatos cuando lleguen a sus cargos seguro harán gestión por nuestro país”, señaló

NECESITAMOS A LOS PROFESIONALES

El dirigente de la Confederación sindical de comunidades interculturales de Bolivia (CSCIB), Henry Nina, informó que fueron las organizaciones sociales que pidieron que se integren al MAS la clase media, pobre y baja, incluido los empresarios, porque vieron que en otros países están gobernando los mejores profesionales y en Bolivia no se vio eso y por eso se busca tener a los mejores profesionales del país y para eso no sólo es necesario pensar en un grupo, precisó.