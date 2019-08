Población rechaza política de exacción tributaria

Ante el abierto abuso de poder por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra el medio de comunicación EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, emitiendo arbitrarias e injustificadas multas, además de vulnerar todo derecho a la privacidad del contribuyente, precautelado en la norma nacional vigente, la población nacional hace evidente su apoyo a esta empresa periodística y rechaza el accionar gubernamental.

Ante la impune publicación de información reservada para los contribuyentes, la administración recaudadora de impuestos es duramente cuestionada por la ciudadanía en más de un millar de pronunciamientos públicos en las redes sociales, tanto por el abuso contra esta empresa de comunicación como por la política inclemente con quienes sí contribuyen honradamente.

“Ningún contribuyente está de acuerdo con su forma de calcular las multas e intereses, son muy altos y el perdonazo que estaba en vigencia estaba muy lleno y no revisaran (revisaban se entiende) nada sólo querían que paguen, ni hablar de sus funcionarios es mejor ser informal por que trabajar solo para pagar las multas e intereses de impuestos así mejor no ser cocacolero, creo hay que dedicarse a eso”, refiere el comentario de Lucia Bet Mujica abierto al público en la red socia Faceboock del SIN.

En este mismo sitio, el ciudadano identificado como Willy Zabala Linares cuestiona el objetivo del SIN al publicar una información reservada para el contribuyente titular. “Algo no entiendo, publicar esos datos acaso no viola alguna norma de confidencialidad? Porque cuando quiero preguntar en plataforma el impuesto de "Juan Perez" un cliente, me dicen que esa información es privada, que debe ir el dueño del NIT. Si pueden explicar qué diferencia hay entre una y otra acción”.

El deliberado accionar del SIN en contra ELDIARIO deja en evidencia la mala fe de esa entidad gubernamental que sin ninguna voluntad para resolver sanamente un asunto tributario, tiene veladas intenciones de coartar el derecho a la libre expresión así como a la libertad de acceder a información pública, que no es el caso de la información de impuestos del contribuyente.

“Y lo que ustedes engañan a la gente honesta que saca su NIT para tributar? Cuando les multan por todo y por nada? Cuando el contribuyente paga los platos rotos de un mal contador? Ustedes le hacen pagar al contribuyente con todo lo que tiene, son lo peor qué hay. Todos debemos tributar estoy de acuerdo, pero ustedes se pasan de abusivos, no admiten errores humanos para ustedes está mal y paguen multa directo eso es lo único que saben hacer, cobrar multas e intereses que a veces como en esta ocasión supera el monto del impuesto omitido”, critica Yesenia Alarcón.

“Están intentando cobrar una deuda de hace 20 años, por una notificación del 2018. Señores del SIN si no tuvieron la capacidad de cobrar en su debido momento no es culpa del contribuyente... su derecho a cobrar esa deuda está prescrito, porque el contribuyente no está ni en la obligación de tener sus registros contables, ni sus descargos fiscales para poder defenderse, es absurdo lo que están haciendo. Esto es terrorismo tributario, no hay papel que aguante 20 años, para que el contribuyente pueda defenderse de una "supuesta deuda tributaria", plantea Aron Misael en las redes sociales sonde se ha creado un abierto debate acerca del proceder y la política tributaria que aplica el Gobierno mediante el SIN.