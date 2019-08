Marcha contra la violencia hacia la mujer se electoraliza

> Los dirigentes sindicales de la ciudad de El Alto apuestan por la gremialista Gloria Callisaya en reemplazo de Virginia Velasco que tuvo que renunciar a su candidatura por no cumplir con los requisitos

Las pugnas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) por ocupar la candidatura a primera senadora por el departamento de La Paz extendieron sus redes hasta la marcha de lucha contra la violencia hacia la mujer, que se desarrollará hoy con la presencia del presidente Evo Morales. Fuentes allegadas al oficialismo aseguraron que las diputadas Sonia Brito y Betty Yañíquez convocan a sus allegados para ser parte de la movilización.

Una fuente cercana al partido oficialista reveló que ambas legisladoras medirán sus fuerzas de convocatoria y respaldo en la movilización que fue llamado por la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, del cual son partes. Esta marcha fue denominada ¡Vivamos Sin Violencia! en rechazo a la violencia contra la mujer y los casi 80 casos de feminicidios en el país.

“Mañana habrá una concentración de mujeres y la (diputada) Sonia Brito está moviendo a todos sus allegados para que ahí la vean como candidata y la elijan. Dentro de eso también se están peleando la candidatura Betty Yañíquez. Lamentablemente esa movilización es un show político porque solo estarán midiendo fuerzas”, dijo la fuente de la cual se preservará su identidad.

Ese puesto quedó vacío después de que la exministra de Justicia, Virginia Velasco, renunció a su candidatura como senadora porque no cumplió con los requisitos que establece la normativa electoral. En ese caso particular Velasco no presentó su dimisión a directora de la Unidad de Gestión Social en la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

POLITIZACIÓN

La diputada oficialista Sonia Brito aseguró que estas aseveraciones son falsas que no existen pugnas en el interior del MAS para ocupar esa candidatura, y mucho menos que se quiera politizar la marcha contra la violencia hacia la mujer. Este es un tema que es de interés nacional y no debe ser manejado con tinten políticos para el beneficio de un candidato.

“No existen pugnas dentro del movimiento al socialismo, somos un partido orgánico y asumimos la decisión que hagan las organizaciones sociales con relación a este tema. Ellos han hecho sus propuestas no solo para la candidatura de primera senadora, sino para distintas carteras y es decisión del presidente y esta movilización fue decidida antes de las elecciones”, manifestó la legisladora.

Brito confirmó que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y los ministros de Estado, además de la presencia de la representante de la presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, estarán presentes en la movilización que partirá desde la plaza de San Francisco y concluirá en kilómetro cero.

La diputada de UD, Rosee Marie Sandoval, cuestionó este accionar y manifestó que la presencia de los candidatos del oficialismo está electoralizando la protesta y están sacando provecho para su campaña proselitista. Lamentó que un problema estructural sea tomado de forma improvisada por parte del Gobierno y que hasta el momento no se haya declarado alerta nacional por los casi 80 feminicidios.

LOS PERFILES

Yañíquez, diputada uninominal de La Paz y jefa de bancada del MAS en la Cámara Baja, tendría apoyo de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa y de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari del departamento, de acuerdo a la información de algunos legisladores oficialistas de la región.

Otro nombre que se escucha en la dirección regional del MAS de la ciudad de El Alto es apostar por Gloria Callizaya Rodríguez, gremialista y dirigente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de la ciudad de esa urbe.

En un documento que fue aprobado el pasado julio por la Central Obrera Regional (COR) y la federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, dieron su respaldo a Callizaya para que sea la que asuma la candidatura a senadora por La Paz.

Artículo único, “por unanimidad se resuelve postular a senadora por El Alto a la compañera ‘Gloria Magdalena Callisaya Rodríguez’”, dice la parte sobresaliente de la nota y aclara que es una de las sindicalistas más representativas de esta urbe.

La semana pasada, la aludida manifestó que está preparada y comprometida para asumir ese desafío y que está a la espera a que se defina una decisión por parte del instrumento político.