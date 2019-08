MAS tiene que aliarse con “gonismo” para atacar a Mesa

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsa un ataque frontal contra el candidato Carlos Mesa para lo cual se vale de alianzas hasta con el “gonismo”. El político evitó responder, si su acompañante de fórmula recibió dinero a cambio de candidatear con Gonzalo Sánchez de Lozada. Insistió que todo se trata de “guerra sucia”.

“La guerra sucia se va a intensificar, cómo estará tan asustado Evo Morales que tiene que aliarse con el ‘gonismo’ para atacarnos”, declaró el candidato a la vicepresidencia en la red Unitel.

Ante la insistencia de por qué Mesa no explica de manera transparente el tema, Pedraza respondió: “Lo hemos dicho, no vamos a gastar ni inteligencia, ni tiempo, ni energía en la guerra sucia, no vamos a poner en el campo de la guerra sucia nuestro tiempo”, sostuvo.

Pedraza, en ese sentido, insistió al señalar que las acusaciones contra Mesa forman parte de esa guerra sucia y aseguró que también demuestran que el presidente Evo Morales, candidato a la reelección por el MAS, se alió con el ‘gonismo’ para atacar a CC.

“Se alió con su enemigo acérrimo para atacar al inmediato perseguidor”, reprochó.

En anteriores días el exvocero y yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, reiteró que Mesa recibió 1,2 millones de dólares para ser candidato a la vicepresidente en las elecciones de 2002 por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), un hecho que fue investigado por el escritor y periodista Emilio Martínez.

En contrapartida, Mesa rechazó referirse al tema bajo el argumento de no "atizar" una supuesta guerra sucia promovida en su contra por sus contrincantes electorales.

En contraste, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que Mesa debe aclarar que no tiene nada "oscuro" entre manos, en referencia al supuesto pago

"El primer acto consecuente de la lucha contra la corrupción es ser transparente. Si el candidato, su equipo (...) no tienen nada oscuro entre manos, lo mínimo que tendrían que hacer es explicarle a la sociedad y no esconderse en el argumento fácil de que esto es una guerra sucia", dijo a los periodistas.