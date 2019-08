García “usa estadísticas para falsear la realidad”

> El constitucionalista Willams Bascopé cree que al presidente Morales le han pasado los datos para que lea, por eso no se reflejó la realidad en su discurso del 6 de Agosto

El Gobierno y específicamente el vicepresidente, Álvaro García, usa las estadísticas para falsear la realidad con datos de un país sin pobres y con desarrollo, en contraste con lo que viven los bolivianos, ya que el 80 % de la población que cuentan con empleos, estos son informales y la pobreza persiste, coincidieron políticos y candidatos de la oposición. En ese marco, descartaron que a diario más de 700 bolivianos dejen de ser pobres, como aseguró el vicepresidente Álvaro García, en el 194 aniversario de Bolivia.

“Las estadísticas son una forma de presentar una falsa realidad (…) y habría que preguntarle al pueblo si siente que es una realidad porque cuando hablan de empleo, es claro que no están hablando del empleo formal, sino de los empleos informales que son el 80 %, el cual no garantiza estabilidad, jubilación y calidad de vida”, afirmó al respecto, el senador candidato Oscar Ortiz que postula a la Presidencia por Bolivia dice No.

El martes, 6 de Agosto, en el marco de la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa, García emitió un discurso que llamó la atención de los políticos y los bolivianos que pusieron atención a las palabras de García, quien aseguró que en Bolivia cada día dejan de ser pobres más de 700 bolivianos.

“Y fruto de esta nueva correlación de fuerzas sociales estatales, cada día 790 bolivianos y bolivianas dejan la pobreza y se incorporan a la clase media de ingresos, cada mes se inauguran 30 unidades educativas modernas, cada año un millón de niños tiene educación primaria y secundaria gratuita, en tanto que medio millón de jóvenes acceden a los estudios universitarios sin costo alguno”, aseguró.

El candidato a la Presidencia por el MNR, Virginio Lema, calificó el discurso de García como una “vergüenza” porque las cifras expuestas son un claro contraste con la realidad que se ve en las calles de todas las ciudades del país, con personas pidiendo limosna, niños trabajando, hombres y mujeres vendiendo una suerte de artículos para subsistir convirtiendo los centros urbanos en grandes mercados.

“Es una vergüenza lo que dicen los gobernantes. Creo que viven en el país de las maravillas. Nada más es salir a la calle y darse cuenta de la gran mentira que nos quieren hacer creer”, afirmó Lema.

Para el candidato a diputado por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Cristian Tejada, afirmó que a estas alturas el discurso del Gobierno no tiene ninguna credibilidad y eso lo demuestran las constantes protestas de varios sectores sociales como los enfermos con cáncer que ruegan al gobierno atiendan sus demandas.

“El gobierno de Evo Morales y Álvaro García están en franca picada y ya todo lo que hablan no les cree absolutamente nadie. Existe recesión económica, el nivel de pobreza en el país se siente, pero más que todo nos duele como bolivianos que no existe medicamentos para el cáncer, existen huelgas porque los pacientes están tirados en el piso”, afirmó.

Para Ortiz, la descripción del vicepresidente García no condice con la realidad y más parece una falta de respeto a todas las personas que están perdiendo su trabajo cada día.

“Habrá que ver ¿cómo subsiste cada día una familia? porque como están midiendo con esos criterios la pobreza, entonces se tiene que medir si el acceso a salud, educación y vivienda es de calidad, hagamos un sondeo en las familias bolivianas y que nos digan si algún familiar no ha perdido su empleo en estos últimos días, les escucharemos”, afirmó.

DATOS QUE NO REFLEJAN LA REALIDAD

El constitucionalista y analista Willams Bascopé dijo que es falso los datos que dio el presidente Morales y más aún los del vicepresidente “no sé quién les pasó esos datos”, porque la realidad es otra, las iniciativas económicas de muchas personas se circunscriben a generarse un “autoempleo” que no necesariamente es trabajo del Estado.

“Una cosa es tener empleos eventuales y otras es dar estabilidad laboral con aportes a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y ellos mismos saben que el sector más golpeado es el manufacturero, el caso de Enatex (Empresa Nacional de Textiles) y el sector privado, que es el más golpeado en estos catorce años”, declaró Bascopé.