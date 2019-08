Liévana admite conflicto familiar y el MAS analiza su candidatura

> Los opositores advierten que no es ético que una candidata con antecedentes de violencia intrafamiliar sea candidata a primera senadora

La candidata a primera senadora por Santa Cruz del Movimiento Al Socialismo (MAS), María Renée Liévana, admitió que tiene conflictos familiares con su padrastro, quien pidió al presidente Evo Morales excluirla. Al respecto, el vicepresidente del oficialismo, Gerardo García, cuestionó esa candidatura porque los antecedentes de violencia no le favorecen.

Óscar Martínez Muñoz, padrastro de la candidata, pidió al mandatario a través de una conferencia de prensa el pasado jueves, que no incluyera a su hija en la lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa porque no merece ser candidata, debido al conflicto familiar que se generó por una herencia.

“Lamento mucho y me duelen las declaraciones de un familiar, que no son ciertas en su cabalidad y se entienden en el marco de un viejo conflicto familiar, al que puse mi mejor empeño para solucionarlo en su momento. Le expreso a toda mi familia que los quiero y valoro”, escribió Liévana en su cuenta de Twitter.

Tras conocer estos antecedentes, el vicepresidente del partido oficialista, Gerardo García, cuestionó esas acciones y advirtió que los antecedentes no le favorecen a la candidata para que sea parte de los acompañantes de Evo Morales en el Legislativo.

Según la Ley 026 del Régimen Electoral, entre las causales de inhabilitación de candidaturas figura tener denuncias por violencia intrafamiliar y procesos por agresiones físicas o verbales. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció que los candidatos del MAS no tendrán antecedentes por denuncias de violencia ni hechos de corrupción.

Las nóminas de candidatos a diputaciones y senadurías están en proceso de revisión y verificación del cumplimiento de requisitos en el Tribunal Supremo Electoral - TSE, que este 11 de agosto difundirá las listas oficiales para dar chance a impugnaciones en las siguientes 72 horas.

DENUNCIAS

Liévana tuvo conflictos desde el 2017 por una deuda y pugnas de un terreno que implicaban a su hermano Oscar Martínez y su esposa, Giovana del Valle López. En mayo de ese año, la actriz denunció haber sido víctima de una golpiza de su familia política que incluso la dejó hospitalizada con fractura de nariz.

Sin embargo, Martínez interpuso una querella por difamación y aseguró que es Liévana quien fue la que ejerció violencia contra su familia y su padre.

La candidata también presentó una denuncia contra su madrastra, donde la acusó como una mujer que cometió estafa múltiple por temas de anticrético por 23 mil dólares y por eso se produjo el conflicto que llegó a la violencia, siendo ella la principal víctima.

Al respecto, el vocero de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, dijo que no es ético que una persona con los antecedentes de violencia sea parte de las listas de los candidatos a la Asamblea Legislativa. Liévana no figuraba en las nóminas que fueron entregadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 19 de julio, la candidata fue presentada de forma sorpresiva días después.