Hubo cambios pero también deudas, corrupción, narcotráfico y pobreza

EL DIARIO conmemora los 194 años de Bolivia, con la mirada de ciudadanos bolivianos quienes destacan que en los últimos 13 años gobernados por un solo presidente –Evo Morales– hubo cambios pero también grandes hechos de corrupción, denuncias de narcotráfico, un alto endeudamiento, la falta de progreso en el área rural y persiste, como en “gobiernos neoliberales” las protestas sociales que demandan atención sobre todo en salud.

Como ya es recurrente, muchos ciudadanos pidieron guardar su nombre e imagen en reserva por temor a represalias.

RAQUEL MAMANI

“El Gobierno nos ayudó con los bonos tanto a los niños como a las madres, hizo mucho trabajo, lo felicito, pero quizás una crítica que haría es el doble aguinaldo, aunque parece un beneficio para la gente al final es un perjuicio porque las empresas no quiere dar el aguinaldo se inventan un sinfín de cosas y votan a la gente, entonces sería bueno que piense esa medida”.

JOSÉ MARÍA MACÍAS

“Sí, hicieron cambios pero más en las ciudades, las áreas rurales se han quedado rezagadas, ese fue un punto que no avanzó en el gobierno del presidente Morales, no hubo muchos cambios positivos en el campo, no atendió de forma continua el desarrollo por lo menos en las zonas más alejadas porque en el área urbana hay más prosperidad”.

ARIEL GUTIÉRREZ

“A mi criterio ha mejorado bastante el país, pero sería bueno que se ocupen de los empleos y no darles trabajo sólo porque son amigos, sino también por su capacidad y profesionalismo; es muy importante que el Gobierno hubiese creado empleos para los profesionales capacitados, porque actualmente no hay mucho trabajo para ellos, el Estado tiene que ayudar en eso”.

WENDY MAMANI

“Los avances en el país fueron muy superficiales, económicamente estamos bien hay dinero pero es prestado, tenemos una alta deuda, sin embargo la educación está descuidada y no se avanzó más bien bajó demasiado y solo se refieren a la dotación de desayunos, merienda en las escuelas fiscales, en los privados no tienen eso privilegios, pero la educación a nivel internacional es baja”.

DIEGO GUZMÁN

“No podemos negar que hubo algunos avances, en ciertos aspectos en Bolivia, pero lamentablemente los desfalcos fueron frecuentes y de montos muy altos y se acusa a funcionarios de bajo rango, mientras los responsables siguen normal como si no hubiera pasado nada, Todos nos preguntamos ¡Qué hicieron con esos dineros? La corrupción es lo que marcó a este Gobierno”.

LOURDES VILLANUEVA

“A un principio estaba bien, cuando entró por primera vez, pero después fue pasando el tiempo, hubo mucho cambio pero también maldad, encierran a inocentes en las cárceles y realmente no tenemos justicia, los inocentes están dentro de la cárcel y los delincuentes sueltos; el Presidente actúa como un millonario y dice que nos da todo pero a riesgo de endeudarnos más”.