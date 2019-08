Mujica elude respaldo al 21F



José “Pepe” Mujica, el referente de la izquierda y expresidente uruguayo, en su visita a Bolivia, evitó emitir opiniones directas sobre el proceso electoral que vive el país y la posible reelección del presidente Evo Morales.

“Lo van a decidir ustedes, no yo –dijo Mujica– yo no estoy en ese pleito. Evo es amigo de hace años, pero lo que va a hacer Bolivia es un problema de los bolivianos. Yo les expreso mi solidaridad y hablo con los muchachos”.

Ante la insistencia de los reporteros el extupamaro retrucó: “Yo no les tengo que decir nada a los políticos de Bolivia, ese es un problema de ustedes”. “Ustedes son los bolivianos, yo no me voy a meter a decirle al pueblo boliviano lo que tienen que hacer: mal amigo sería”.

Mujica tampoco quiso explayarse al ser consultado sobre su evaluación de la gestión de Morales. “Yo qué sé si hay avances (…) Ya les dije todo lo que podía (decirles)”, manifestó.

El exmandatario uruguayo llegó a Santa Cruz para participar de un foro sobre ls integración latinoamericana.

Mujica, sin embargo, reconoció que la democracia tiene debilidades en distintos países. (Erbol)