Exministro Salvador Ric fue denunciado por robo



El exministro de Obras Públicas del MAS Salvador Ric fue presentando en una audiencia cautelar, denunciado por vender un vehículo con denuncia de robo. El denunciante, Jesús Ojopi, exige cárcel para la exautoridad.

El denunciante explicó que en octubre del 2015 adquirió una camioneta de la importadora Autosud, empresa de propiedad del exministro Ric, meses después el motorizado fue interceptado por la Policía habiendo sido denunciado como robado.

“El año pasado me lo quitaron (el vehículo) y me llevaron detenido a la Policía, como tenía los documentos el liberaron pero el vehículo se quedó 28 días. De ahí en adelante he tratado de arreglar por las buenas pero no han querido”, señaló Ojopi.

Aclaró que el vehículo está pagado en su totalidad pero hasta la fecha no le extienden el título de propiedad, por lo que decidió presentar una querella criminal contra Ric por la presunta comisión de cuatro delitos, estelionato, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

El denunciante aseguró que su proceso judicial contra Salvador Ric estuvo lleno de dificultades, incluso tuvo que hacer huelga de hambre en la importadora de vehiculos, exigiendo el título de propiedad de la movilidad y esperando justicia.