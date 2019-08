IT: CAPÍTULO 2 TENDRÁ ESCENA INÉDITA.

No es novedad que Stephen King, autor de la novela original en la que se basa la película It, quedó encantado con el resultado de la adaptación. Tanto es así que Andy Muschietti, director de la primera parte y de 'It: Capítulo 2', ha confirmado que el novelista ha escrito una escena inédita que no ha aparece en los libros.

"Fue absolutamente increíble. Para mí sería impensable cuando tenía 12 o 13 años", confesó Muschietti en el último número de la revista Total Film. El propio Stephen King también ha comentado a la prensa en multitud de ocasiones que otorga libertad creativa a todos aquellos que adapten sus novelas. Eso si, en caso de que el guion no esté a la altura de sus expectativas, se lo hará saber al director de la cinta.

Hace pocos días se confirmó la duración oficial de 'It: Capítulo 2'. Un largometraje de casi tres horas de puro terror que su director, Andy Muschietti, justificaba a Digital Spy: "Cuando estás construyendo el ritmo de la historia, todo lo que incluyes parece esencial para el argumento. Sin embargo, cuando tienes el montaje final y dura cuatro horas, te das cuenta que puedes prescindir de algunos elementos".

27 años después, unos adultos James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaish Mustafa, James Ransone y Andy Beanel, o lo que es lo mismo, el Club de los Perdedores, se reencontrarán con su peor pesadilla, más brutal y terrorífica que nunca: el espeluznante payaso Pennywise de Bill Skarsgard. El desenlace de la historia llegará a los cines el próximo 6 de septiembre. (Europa Press)