Desesperación de pasajeros por incidente en avión de BoA

Nuevamente un avión de Boliviana de Aviación (BoA) sufrió un incidente en el aeropuerto Internacional de El Alto, cuando la aeronave Boeing 737-300, con matrícula CP 3077, presentó problemas en el tren de aterrizaje.

"Boliviana de Aviación informa que, el día de hoy sábado 3 de agosto a horas 07 45 am, en el vuelo OB 604, con 91 pasajeros que realizaba el tramo Cochabamba - La Paz, nuestra aeronave Boeing 737-300 con matrícula CP 3077, se detuvo en pista al momento de aterrizar por problemas en el tren de aterrizaje en el aeropuerto de El Alto", dijo en un comunicado la compañía.

El incidente trascendió mediante videos difundidos a través de las redes sociales por los pasajeros, pero no se reportaron heridos, según la empresa.

"BoA inició los trabajos técnicos para remolcar la aeronave y realizar el proceso de investigación correspondiente. Asimismo, de manera inmediata se coordinó el apoyo correspondiente a los pasajeros para el desembarque", agregó.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo quedó el interior la aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) que sufrió un percance al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, ayer sábado.

Por su parte, el diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, publicó en su twitter: que hoy a las 7 Am, el vuelo 604 de BOA en la ruta Cbba- LP, los pasajeros estuvieron "aterrados", debido al nuevo percance. "Qué que hace la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), por qué no actúa. No esperemos un desastre. Todos los días hay percances, la mayoría son tapados por la empresa", señaló en su cuenta de twitter,

Por su parte, la DGCA, en su comunicado, señala que la nave tuvo un desperfecto en los trenes principales de aterrizaje de la aeronave y de acuerdo a procedimientos establecidos, los pasajeros fueron evacuados por personal de Sabsa y Aasana en el aeropuerto de El Alto.

Indica que la pista se cerró momentáneamente, pero se normalizó las operaciones a partir de las 10.00 horas.

Asimismo sostiene el comunicado que la DGCA tomó conocimiento y activó la Unidad de Accidentes e Incidentes (AIG) de la institución y tomará contacto inmediatamente con el fabricante de la aeronave para que la investigación sea integral y de esta manera identificar la causa raíz que originó este incidente.

INCIDENTES

Por otra parte, en solo dos 24 horas aviones de BoA registran dos incidentes, y suman nueve en dos meses.

Dos aviones de la empresa estatal BoA tuvieron problemas en menos de 24 horas, período en el que uno de ellos enfrentó problemas en el tren de aterrizaje en La Paz y otro presentó problemas eléctricos cuando carreteaba en el aeropuerto de Miami, EEUU, según brujuldigital.

La lista suma, a principios de año, este medio informó que en los últimos tres años BoA registró 28 incidentes, con declaraciones de Murillo

En marzo del año pasado, el diputado opositor Amilkar Barral alertó que los aviones de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) registran cada vez más incidentes desde el 2015, sin que sufriera sanciones ni llamadas de atención de las entidades de control y fiscalización.

Según Murillo, que era pasajero del vuelo desde Cochabamba, un aparente daño en el tren de aterrizaje del vuelo 614 provocó inestabilidad en la nave al momento del aterrizaje.

INFORME

Barral hizo público un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que da cuenta que el 2015 la empresa estatal registró 6 incidentes; 8 en 2016 y 14 el año pasado, pero la entidad deslinda responsabilidad sobre percances, retrasos, cancelación de vuelos y perjuicios a los pasajeros porque no está dentro sus competencias.

De acuerdo con el reporte en el año 2015, los aviones Boeing 737-300 con matrícula CP-2881, CP-2564, CP-2921 y CP-2984, tuvieron incidentes en los aeropuertos de Santa Cruz, Estados Unidos, España, El Alto y Sucre sin producir lesiones a personas. En España y Sucre se anotaron daños menores, fueron investigados y cerrados los casos.

El año 2016 los aviones Boeing 737-300 con matrículas CP-2718, CP-3018, CP-2881, CP-2921, CP-2815 y CP-2552 registraron incidentes en Tarija, Santa Cruz, Colombia, La Paz y Cochabamba sin daños personales ni materiales, pero no se conoce si hubo una llamada de atención o sanciones.

Sostuvo que en la actividad aérea lo normal es que bajen los índices, pero en el caso de BoA subió en un 133 % y se expone al riesgo de perder la credibilidad, confianza y que el pasajero no sepa a qué destino está subiendo.