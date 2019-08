Gobierno asegura vigencia de contrato de gas con Brasil



El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que el contrato con Brasil está vigente, por lo tanto la disminución de la demanda implicará sanciones, sin embargo en Brasil asumieron una nueva política gasífera, ahora los privados toman el mando del negocio.

Las nominaciones diarias de gas natural por parte de la brasileña Petrobras a Bolivia deben oscilar entre 24 MMmcd y 30 MMmcd. “Bolivia tiene la capacidad de abastecer más de 30 MMmcd al mercado de Brasil, mientras que ellos como mínimo tienen que nominar 24 MMmcd, nominaciones inferiores a este rango, el contrato de venta establece penalidades que es la aplicación del Take Or Pay, que significa energía no retirada pero pagada; en ese marco el contrato está vigente”, informó Sánchez.

Los volúmenes no entregados a Brasil se comercializarán con empresas privadas de Brasil. “Estamos participando de una licitación para proveer 10 MMmcd a cinco distribuidoras de Brasil. Estamos seguros de ganar dicha licitación, con lo que se tendrá mayor demanda de gas desde Brasil”, dijo Sánchez.

En ese sentido, afirmó que las empresas privadas del país vecino están interesadas en el gas boliviano por la ubicación geográfica estratégica de Bolivia para la comercialización. “La nueva política de Brasil de romper el monopolio de su estatal Petrobras en la comercialización y distribución de gas, permite que YPFB pueda captar nuevos clientes privados en el país vecino”, agregó.

Contratos

Al respecto, Sánchez puso como ejemplo los dos últimos contratos cerrados, firmados con las empresas Acron (Rusia), para la venta de 2.2 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural desde el año 2023 por un lapso de 25 años, y la empresa brasileña Ambar por el mismo volumen de gas natural, que tienen proyectos en Corumbá y Cuiabá respectivamente.

“Los contratos que firmamos abren la posibilidad de negociar que la estatal de los bolivianos sea accionista en los proyectos de estas empresas y, de esta forma, pueda YPFB recibir nuevos ingresos”.

En ese marco, informó que en las próximas semanas se estima cerrar el contrato de venta con el grupo inversor del proyecto Termofrontera de Brasil; asimismo, avanzan las negociaciones con cinco Estados del país vecino para la venta directa de gas natural, y empresarios privados de Argentina. “Estamos muy optimistas, sabemos que las negociaciones llegarán a buen fin”, apuntó.

Sin embargo, el Senador Oscar Ortíz, en su análisis sobre las reservas de gas, señaló que hay desconfianza en los mercados por la falta de transparencia de las cifras, y los menores volúmenes de compra incidirán en la producción de líquidos.