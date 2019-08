Mujer saca a jalones wiphalas de plaza

Una mujer que se identificó como Roxana Menacho quitó a tirones varias banderas wiphalas que colgó la Alcaldía de Montero (Santa Cruz) en su plaza principal. El hecho se registró en videos que circulan en las redes sociales en los que la mujer en medio de protestas quita las banderas argumentando que a ella no la representan.

“No quiero en mi plaza una bandera que no me representa. A mí me representa la rojo, amarillo y verde; la verde, blanco, verde y la montereña”, exclamó mientras con una silla plástica en la mano y en la otra unas banderas que ya había quitado caminaba por la plaza en busca de otras wiphalas.

Después de quitar las banderas fue a dejarlas en el Concejo Municipal de Montero donde una funcionaria le dijo que acuda al Comité Cívico de esa región para expresar su protesta, según reporte de El Deber digital.

El presidente cívico, Regys Medina, dijo que deben respetar la wiphala porque así está previsto en la Constitución nacional.

“Si, hay muchas personas que no se sienten representadas, pero identifica a las naciones originarias, está en la Constitución y hay que respetarla. Como cívicos acatamos la Constitución. Lamentamos que haya sucedido eso”, dijo Medina a El Deber.