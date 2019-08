Mesa denuncia guerra sucia del gonismo, MAS y BDN

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció que se está gestando una “guerra sucia” en su contra que es impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidenciable de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz y el gonismo. El expresidente advirtió que no ingresará al juego de sus contrincantes y se enfocará en socializar su programa de gobierno.

“Voy a responder con toda claridad y para que no quede la menor duda. Estamos ante la evidencia de una guerra sucia sistemática que no tiene límites y que en este caso tiene tres protagonistas que llevan adelante juntos la guerra sucia en contra mía y en contra de Comunidad Ciudadana: El gonismo, Oscar Ortiz y el MAS, y yo no voy a jugar a esa guerra sucia” dijo Mesa, durante la presentación de candidatos a diputados y senadores por el departamento de La Paz.

Desde la decisión de ser candidato presidencial, Mesa es objeto de constantes ataques por parte del partido oficialista, tomando en cuenta que lo involucraron en el pago millonario a la empresa chilena Quiborax por parte del Gobierno, los presuntos pagos de sobornos en el caso Camargo Correa y los posibles nexos con el coronel Gonzalo Medina, que está detenido por narcotráfico.

Los ataques por parte del candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz y su entonces acompañante de fórmula, Edwin Rodríguez, fue a partir de la conformación de candidatos para participar en las Elecciones Primarias. Ambos responsabilizaron a Mesa de evitar la unión de la oposición y pretender ser el único candidato de ese frente.

Esto se agravó cuando Rodríguez decidió renunciar a su candidatura la vicepresidencia y pidió que los partidos políticos que no tiene las posibilidades de ganar en las elecciones declinen sus postulaciones para respaldar al segundo más votado, que en este caso es Carlos mesa. BDN aseguró que el expresidente había ofrecido un pago al disidente para que tome esa decisión.

PAGO

En las últimas horas, apareció Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien desde Estados Unidos, donde reside, se unió a los ataques del partido oficialista y de la opositora Bolivia Dice No. El exfuncionario de Estado aseguró que en el 2002 el MNR entregó la suma de 1.200.000 dólares a Carlos Mesa, para que sea candidato a la Vicepresidencia junto a Sánchez de Lozada.

Son las redes televisivas conocidas como “paragubernamentales” las que estos días dan amplia cobertura a Balcázar quien está ausente de Bolivia desde hace varios años y no tiene actividad política activa en nuestro país.

La aparición de Balcázar llamó la atención de varios internautas quienes en las redes sociales calificaron como una “coincidencia” la cobertura en canales de televisión locales, después que el MAS acusó a Mesa con los mismos argumentos: Cobro de dinero a cambio de la Vicepresidencia en la última gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.

ALIADOS

Otro de los aspectos que señaló Carlos Mesa es que la justicia, de forma extraña, haya decidido agilizar los procesos legales en contra de sus dos aliados: el gobernador de Tarija, Adrián Oliva y el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Aseguró el sistema judicial está al servicio del MAS y sus intereses electorales, porque trata de perjudicar su candidatura.

El Ministerio Público decidió procesar al burgomaestre paceño por el deslizamiento registrado en el relleno sanitario de Alpacoma en enero. Es acusado por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes, por el desprendimiento de una celda del depósito municipal de basura.

El gobernador de Tarija está arraigado en el caso de la compra de cemento asfáltico para la construcción del tramo carretero Santa Ana-Yesera.

Por otra parte, Mesa continuará insistiendo al candidato del oficialismo, evo morales, que vayan a un debate para que explique por qué decidió dar la espalda a la decisión de la población en el referéndum del 21 de febrero del 2016, que rechazó la repostulación del binomio azul.