Sproule presentó cifras de reservas sobrevaloradas



Las “Reservas Probadas Totales declaradas en el informe de la Consultora Sproule son de 10.7 TCF, las que están sobrevaloradas ya que solamente alcanzan a los 5.58 TCF”, dijo el candidato a la presidencia Oscar Ortiz, y anunció presentar una denuncia ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

En tal sentido, adelantó que, una vez más va a pedir que el Ministro de Hidrocarburos cumpla con la ley y “haga público el informe de Sproule para que todo el pueblo boliviano lo pueda conocer… también voy a exigir al Ministro de Hidrocarburos que se contrate una auditoría técnica especializada e independiente internacional que evalúe el informe de Sproule”.

El análisis, que constituye una continuación de un informe presentado por Ortiz en agosto del año 2018, “Estimación de Reservas de Gas de Bolivia”, que concluye que las “Reservas Probadas Totales declaradas por la Consultora Sproule de 10.7 TCF están sobrevaloradas y solamente alcanzan a los 5.58 TCF, que serían las reservas probadas”.

“Voy a presentar una denuncia ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos para que se investigue este proceso de contratación y los resultados que entregaron a YPFB; las responsabilidades de las autoridades de YPFB por dar esta información que no corresponde a la realidad”, agregó el legislador por Santa Cruz.

Ortiz indicó que “el hecho que se haya acordado una reducción de la entrega de gas a la Argentina, en vista de que la entrega de gas en invierno no podría ser entregada acorde con el anterior contrato, es decir reducir de 19 a 10 MMm3/d, dice por sí solo a que no existe confianza en el gobierno por parte de las reservas con que cuenta el país para poder mantener firme el contrato anterior o que los países con los que se negocia no reconocen el nivel de reservas que proclaman el Ministro de Hidrocarburos y el Presidente de YPFB”.

Otro de los aspectos resaltados por Ortiz es que la reducción de producción de gas por requerimientos menores establecido en los nuevos contratos con Argentina y Brasil afecta de sobremanera a la producción de líquidos y por ende principalmente la gasolina que se consume en Bolivia.

En cuanto al vecino Brasil, de la misma manera, existe un volumen comprometido de reservas que no nos brindarán ingresos económicos, en vista de que este país ya pagó por los volúmenes del contrato, aun cuando no se le entregaba el total requerido por contrato de 30 MMm3/d.