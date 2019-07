TSE debe consultar la CPE para generar igualdad de condiciones

Ante la incertidumbre de cuatro binomios habilitados, cuyos candidatos renunciaron en dos casos y fueron alejados por sus mismos partidarios en otros dos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe consultar la Constitución Política del Estado (CPE) para dar certezas sobre los derechos políticos para que las organizaciones participen en igualdad de condiciones en las elecciones generales de 2019, manifestó el exsecretario de Cámara y experto en temas electorales, Fernando Arteaga.

“La sugerencia al TSE es que revisen la Constitución, creo que ahí está la solución a los problemas planteados, esto con el objetivo de darles certezas a las organizaciones políticas para que participen en igualdad de condiciones, porque ese es el fin, caso contrario se estuviera vulnerando el pluralismo político”, dijo Arteaga.

Hasta la fecha son cuatro casos del mismo número de organizaciones políticas que esperan una respuesta concreta del TSE.

Se trata del Partido Demócrata Cristiano (PDC) cuyo candidato –Jaime Paz Zamora- renunció, o el caso del candidato a la Vicepresidencia, Edwin Rodríguez de la alianza Bolivia Dice No, que también renunció, y los casos del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Panbol) que buscan inhabilitar a sus candidatos a vicepresidentes.

“El Tribunal Electoral debería dar certidumbre, porque eso no lo va solucionar otra instancia que no sea el TSE. No podemos tener candidaturas a medias, sino será una situación muy rara este proceso electoral”, aseveró.

Incluso se podría dar que si los candidatos piensan que tienen problemas con sus partidos, pueden plantear amparos y otras cosas más, siendo que se resuelva en otras instancias, pero el proceso electoral no podría detenerse y tampoco podría darse la figura de querer inhabilitar a todo el partido, solo porque falta un candidato, apuntó.

Asimismo, dijo que las acciones del actual secretario de Cámara, no visibiliza que las haga bajo alguna instrucción o autorización de las autoridades electorales y eso se podría calificar como “incumplimiento de deberes, uso en beneficio del cargo hasta estaría cometiendo delitos, no están cuidando esos detalles”, afirmó Arteaga.