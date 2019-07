Gonzales dice que no hay sustitución y partidos ultiman elección de candidatos

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Édgar Gonzales, reiteró que la sustitución de candidatos no se aplica para los binomios presidenciales, porque se debe cumplir el carácter vinculante de las elecciones primarias. En tanto, las cuatro organizaciones políticas donde renunciaron o sus candidatos fueron alejados, se encuentran en la etapa final para la elección de los sucesores de los disidentes. Advierten que esa instancia debe aplicar la Ley 026 de Régimen Electoral.

El funcionario electoral explicó que las elecciones primarias establecidas en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas se habilitaron a los 9 binomios, los resultados son de carácter vinculante y obligan a que los candidatos a la presidencia participen en los comicios generales del 20 de octubre. Por tanto, no pueden ser sustituidas porque estarían vulnerando esa disposición.

“En base a esa norma se ha rechazado la renuncia de los candidatos Jaime Paz Zamora y Edwin Rodríguez, ellos deben participar en las elecciones generales. El caso es muy distinto para los candidatos a diputados y senadores, dentro de la Ley 026 de Régimen Electoral pueden hacerse las sustituciones pero solo de ellos”, dijo el vocal en contacto con radio Panamericana.

Hace una semana aproximadamente, el vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, abrió la posibilidad de que los candidatos a la presidencia sean sustituidos. en base al artículo 108 de la Ley 026 de Régimen Electoral, donde prevé que aquellos que no presenten los requisitos establecidos en la norma serán inhabilitados y pueden ser sustituidos.

Estas declaraciones generaron cuestionamientos por parte de los opositores, en el sentido que las elecciones primarias fueron innecesarias y un despilfarro de dinero si se abre la posibilidad de la sustitución de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

EN TRÁMITES

Tras conocer esa versión, las cuatro organizaciones políticas que tuvieron crisis en sus binomios presidenciales están tramitando la sustitución de sus candidatos para habilitar a los sucesores y participar en los comicios.

El jefe nacional del Partido Demócrata Cristiano, Luis Ayllón, dijo que los vocales del TSE deben cumplir la Ley de Régimen Electoral para inhabilitar la candidatura de Jaime Paz Zamora porque no se presentaron los requisitos exigidos por el reglamento.

Advirtió que aún no fueron notificados con la resolución del TSE al memorial que presentaron solicitando la invalidación de ese personaje, está previsto que en los próximos días darán a conocer la persona que lo sustituirá.

En Bolivia Dice No se presentó la misma situación, el candidato a la vicepresidencia, Edwin Rodríguez renunció a su cargo que también fue rechazado. La alianza no presentó los documentos para habilitarlo, también están a la espera de una determinación del ente electoral.

Al respecto, el senador de UD, Yerko Núñez, lamentó las contradicciones de los vocales con relación a este tema, aseguró que están usando la Ley 1096 pata beneficiar a la candidatura de Evo Morales.

Fausto Challapa: “Continuaré. Nunca presenté mi renuncia”

“De ninguna manera me retiré más bien estoy esperando el 11de agosto para que ese día se publique la lista de los candidatos habilitados e inhabilitados, esa será la única versión oficial.

Yo he salvado al partido que estaba inhabilitado en las elecciones primarias y yo me he presentado con toda mi documentación y para el 19 de julio, entregué al señor Eliseo Rodríguez, la última documentación que pidió el TSE, que fue el Sippase, certificado de no violencia, entonces con eso he cumplido todo.

Sin embargo, creo que han obrado maliciosamente, parece que no han entregado ese certificado al TSE, eso es lo que tengo entendido, no he podido ir a La Paz y solo por medios de comunicación me enteré de las pretensiones de los dueños del partido, acá en Cochabamba.

Pero tengo una hipótesis sobre la forma en que están actuando los dueños, creo que han recibido la orden desde la Casa Grande de la plaza Murillo, para que me retiren porque no quieren tener candidatos indígenas la frente, cuando postulé como Gobernador para Cochabamba logré en la zona andina de Cochabamba un 40 % y en Valle Alto de Cochabamba el 38 %, todo eso significó el segundo lugar en las elecciones del 2015”.

Fausto Challapa Flores es candidato a vicepresidente del Frente Para la Victoria (FPV).

Leopoldo Chui: “Se están involucrando con mi familia”

“Hasta involucran a mis hijos de 3 y 4 años, delante de ellos con un tono de amenaza les habló y me conminó a que debo hacer política ´vas ver si perdemos, me dijo delante de mis hijos, es especial la señora Ruth (Nina), a veces me manda a llamar con personas como si fueran periodistas, a cada rato recibo llamadas.

Ahora nosotros vamos a continuar, es una decisión personal, pero también vamos a consultar a todas las organizaciones que hicieron posible la alianza que apoyaron el binomio, en la etapa de elección y no es que todo Panbol asuma la inhabilitación, solo es el vicepresidente del partido que es al mismo tiempo el delegado del partido y la candidata a Presidente, Ruth Nina.

En Panbol se ha gestado una rosca, donde ellos quieren decidir todo, lo institucional, lo político y no respetan que los militantes eligieron el binomio, algo establecido en la Ley 1096, artículo 29, y la Constitución.

Yo mandé un día antes de la inscripción (19 de julio) al presidente del partido, la oficina legal del partido Panbol, mis documentos originales, al día siguiente ellos tenían la obligación de remitírmelo junto a las carpetas de todos los candidatos a diputados, senadores y representantes supraestatales”.

Leopoldo Chui es candidato a vicepresidente por Panbol.