UE está “bien preparada” para efectos de Brexit

Bruselas.- La Comisión Europea aseguró que la Unión Europea (UE) está "muy bien preparada" para encarar un Brexit caótico pero ha dejado claro que no es lo que desea y mantiene que el Tratado de Retirada negociado con el anterior Gobierno de Teresa May es el único posible para garantizar una salida ordenada de la UE.

"Estamos muy bien preparados", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Annika Breidthardt, al ser preguntada si la UE reforzará sus planes de contingencia para hacer frente a las consecuencias que tendría un Brexit caótico para el sector financiero, al igual que hará Reino Unido, y quién de las dos partes estaría más preparada en términos generales para hacer frente a este escenario.

La portavoz ha recordado que ya se han aprobado 19 propuestas normativas y 63 medidas no legislativas para mitigar las consecuencias de un Brexit caótico para los ciudadanos y empresas europeas y ha insistido en que el bloque esté "muy bien" preparado para responder a esta eventualidad.

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que Reino Unido saldrá de la Unión el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo y ha pedido a la Unión renegociar la salvaguarda para la frontera irlandesa en el Acuerdo de Retirada, aunque el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya le trasladó en una conversación la semana pasada que el Acuerdo de Retirada negociado era el "mejor y único" posible.

"Un escenario de no acuerdo no es nuestro resultado preferido. Seguimos creyendo que un Brexit ordenado es el mejor resultado para todos", ha remachado la portavoz. "Hemos trabajado para un Acuerdo de Retirada", ha apostillado, al tiempo que ha dejado claro que no le compete a Bruselas pronunciarse sobre "la preparación de Reino Unido" para hacer frente a una salida sin acuerdo.

De cara a "mitigar el riesgo de interrupción" en caso de no Brexit sin acuerdo en el sector de los servicios financieros, la Comisión aprobó en marzo dos medidas de equivalencia temporales para "responder a las necesidades" de los operadores de la UE que dependen de los servicios de compensación centralizada de derivados y servicios prestados por depositarios centrales en Reino Unido.

"En caso de un Brexit ordenado, basado en el Acuerdo de Retirada y la Declaración Política, la UE se ha comprometido a evaluar la equivalencia de todos los marcos (normativos) relevantes de Reino Unido para junio de 2020" y Reino Unido haría lo propio con los de la UE, ha precisado el portavoz de Economía y Sociedad Digitales, Johannes Bahrke. "Los resultados dependerán de la evaluación y lo decidirá cada parte", ha remachado.

El sistema de equivalencia es "una medida unilateral de la Comisión" que "permite a las autoridades de la UE depender de las normas y la supervisión de una jurisdicción nacional tercera, especialmente en el área de los servicios financieros, a condición de que las normas de esos terceros países produzcan los mismos resultados que las normas relevantes de la UE", ha recordado el portavoz, que la Comisión toma sus decisiones "caso por caso" tras "una evaluación profunda" de las normas y el contexto político de un país y los riesgos para la estabilidad financiera de la UE, la integridad del mercado, la protección de los inversores y la igualdad de condiciones.

El Ejecutivo comunitario ha dejado claro en un documento publicado este lunes que la UE esperará "mayores garantías de los países de alto impacto" para la estabilidad financiera del bloque "de que pueden garantizar el resultado requerido", aunque el portavoz comunitario ha asegurado que la propuesta "no está relacionada con el Brexit" y que la política comunitaria sobre la equivalencia normativa y de supervisión financiera sigue "sin grandes cambios". (Europa Press)