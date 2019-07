Candidatas plantean humanizar poder político

Las candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia del país de las únicas tres organizaciones políticas que tomaron en cuenta el principio de paridad y equidad de género Panbol. MTS y el PDC coinciden en que el sistema político boliviano debe humanizarse para lo cual plantean ajustes para la solución de varios conflictos del ámbito social con dos objetivos: recuperar la democracia y evitar la violencia.

HUMANIZAR LA POLÍTICA

La candidata a presidenta del Partido Nacional Boliviano (Panbol), Ruth Nina, dijo que ya se cansó de hacer huelgas, marchas como dirigente gremialista, asociación de esposas de sargentos, clases y policías (Anesclapol) de luchar desde las calles, ahora llegó el momento de que una mujer pueda llegar a la presidencia para luchar desde arriba.

“Una mujer sabe cómo ser madre, esposa e hija, sabemos que cuando arremetes contra una persona duele, se siente como mujer y como Presidenta no me atrevería agarrar metralletas y hacerles arrodillar; yo creo que nunca y jamás lo haría, porque hay un sentimiento de humanidad en las mujeres y eso puede hacer cambiar a un país”, aseguró Nina.

La candidata a vicepresidente del binomio presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, desde su óptica cree que la humanización del poder política comenzará desde que las mujeres se reconozcan en espacios de poder y se ayuden entre sí.

“Tenemos que romper un diseño mental, de que hemos sido educadas con esquemas muy machistas y la misma mujer hoy en día, le cuesta aceptar que otra mujer este en algunos espacios, pero debemos ayudarnos entre nosotras porque es la única forma de poder ocupar un lugar y dar paso a otras mujeres para que se sientan cómodas y protegidas”, dijo Barriga.

La candidata a vicepresidente del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Lucila Mendieta, dijo que desde su óptica el tema de los feminicidios es muy preocupante, el cual le dio paso a plantear una propuesta, para que la violencia pueda ser anulada de forma sistemática, esto a través de la educación, como una solución de fondo.

“Como candidata y sí somos Gobierno, mi primera tarea será representar a las mujeres para velar por eliminar la violencia que hoy en día estamos viviendo, la cual es una situación muy crítica, por los casos de feminicidio el número de casos registrados es alarmante y creo que debemos comenzar con la educación”, aseveró.

DEMOCRACIA

PANBOL

“La democracia hay que respetar y eso aprendí como dirigente sindical y ahora como candidata, creo que quien no respeta la democracia no respeta al pueblo, el día que los bolivianos voten por mi vamos hacer justicia, pero el MAS con su fraude, quizá llegue a ser gobierno entonces ahí perderemos la democracia”.

PDC

“Mientras no tengamos justicia, no vamos a poder tener democracia en el país, porque ya no somos libres de pensar, inclusive de trabajar porque estamos siendo vulnerados en nuestros derechos y estos hechos develan que existen contubernios, intereses y que la política no puede trasladarse al ámbito de la justicia, porque esto perjudica el normal desarrollo de un país”.

MTS

“La democracia ahora mismo está pisoteada y queremos devolver el poder al pueblo para que todos estemos en democracia”.

ABORTO

PANBOL

“Nadie tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer, en ese sentido no puedo hablar por todas las mujeres, ellas tienen que pronunciarse (…) el área rural y urbana son muy distintas y hacer una ley a favor o en contra les corresponde a las mujeres que decidirán, mediante un referéndum”.

PDC

“Antes de estar en este ámbito político, justamente por mi creencia religiosa, tuve una posición Pro vida, porque considero que el Código Penal ya considera tres tipos de aborto, cuando la mamá o el bebé están en riesgo y cuando existe violación, respeto esos tres esquemas que se encuentran en el ordenamiento penal”.