BDN descarta a Larrea y espera respuesta del TSE



La alianza Bolivia Dice No (BDN) descartó que el dirigente de los médicos, Luis Larrea, reemplace a Edwin Rodríguez en el binomio junto a Oscar Ortiz. El vocero, Vladimir Peña, destacó el interés de varios personajes pero evitó dar nombres de los potenciales acompañantes del candidato opositor. Dijo que están a la espera de una respuesta del Órgano Electoral.

“No vamos a hablar de la candidatura vicepresidencial ni a dar nombres por respeto, hasta que tengamos una decisión definitiva por parte del Órgano Electoral que de la viabilidad para sustituir al señor Rodríguez”, afirmó Peña.

El diputado Wilson Santamaría, aliado de Bolivia Dice No, señaló que la decisión se tomará hasta el fin de semana ya que, dijo, también se analizan los nombres de Rafael Quispe y Shirley Franco.

En tanto, Luis Larrea, dijo estar sorprendido. “Me enteré por los medios de comunicación, nunca hablé nada, es algo que me sorprendió, no hablamos ni nadie me ha buscado, no me llamaron, hay que analizar, lo único que buscamos es devolver la democracia al país”.