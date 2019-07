Pan-Bol inhabilitó a su postulante a vicepresidente por nexos con oficialismo

La candidata a presidenta por Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, informó que su acompañante de fórmula, Leopoldo Chui, fue inhabilitado de su candidatura porque no presentó ante el Órgano Electoral la documentación que exige la normativa electoral. Además lo sindicó de tener nexos con el partido del partido oficialista y presuntos vínculos con hechos de corrupción.

Nina confirmó que están tramitando la sustitución de Chui y aseguró que tiene vínculos con legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Dijo, además, que el aludido no entregó a tiempo su documentación que lo habilitaba como candidato a la Vicepresidencia y que pretendió entregar después de la fecha establecida por el ente electoral.

"El señor Leopoldo Chui nunca llegó. Por su culpa casi no nos hacemos inscribir, llegó faltando tres minutos y fue su irresponsabilidad, llegó sin su documentación, en estado de ebriedad y lamentablemente hoy sale a indicar que no se le ha inscrito. Él solito se inhabilitó por no presentar su documentación" aseveró la presidenciable.

Al respecto, el excandidato a la vicepresidencia Leopoldo Chui, negó las acusaciones de Nina y aseguró que entregó la documentación requerida a la dirigencia del partido. Además afirmó que fue traicionado por su partido porque denunció que la candidata la presidencia estaba incluyendo a sus familiares como candidatos a diputados y senadores.

Se trata del cuarto binomio presidencial que afronta una crisis. Primero fue Jaime Paz Zamora, quien renunció a la candidatura presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Después fue Edwin Rodríguez que renunció a su candidatura a Vicepresidente por la alianza Bolivia Dice No. El vicepresidenciable del Frente Para la Victoria (FPV) Faustino Challapa, dimitió su candidatura, el mismo panorama se reflejó en Pan-Bol.

CONFLICTO

La candidata develó que su acompañante de fórmula tiene nexos familiares con la diputada del MAS, Mireya Montaño, por lo que denunció que era un “infiltrado político”.

A la vez insistió en sus vínculos con una red de abogados que están involucrados en hechos de corrupción. Como pruebas expuso un organigrama de los nexos familiares del exfiscal con el caso Belaunde Chumacero y la exministra Cecilia Rocabado.

Sin embargo, el sindicado, develó que la candidata puso a sus familiares como candidatos a diputados por Cochabamba y La Paz. Anunció con iniciar un proceso penal por difamación y calumnia, además señaló que no renunciará a su candidatura.

En junio pasado, Chui envió una nota al órgano electoral donde hizo conocer su alejamiento del proceso de selección de las candidaturas a diputaciones y senaturías pero no explicó las acusas.

En un contacto con EL DIARIO, el aludido señaló que se debía a problemas internos que se generaron en el momento de elección, en esa oportunidad denunció la existencia de intenciones de perjudicar su carrera política.

El día de la entrega de listas de candidatos, Pan-Bol ingresó al Órgano Electoral faltando tres minutos antes de que el plazo feneciera. Fue el último partido político en cumplir con la actividad que está programada en el calendario del ente electoral.

EN ESPERA

Hasta la fecha no se conoce cuál será el futuro de estos cuatro binomios, ya que la Ley 1096 de Organizaciones Políticas contempla solo dos argumentos para aceptar las renuncias: Muerte o enfermedad grave. Una posibilidad que barajan los frentes políticos es la inhabilitación de los candidatos por la falta de presentación de los requisitos exigidos por la norma.

La Sala Plena del TSE debe tomar una decisión respecto al futuro de estos cuatro binomios. El vicepresidente de ese organismo, Antonio Costas, mencionó que tras la inscripción de listas de candidatos, que cerró el 19 de julio, se abrirá la fase de sustitución de candidatos en el marco de la Ley 026 de Régimen Electoral, que sin embargo no contempla el caso de los binomios.