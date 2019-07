Prisas electorales

PETRÓLEO

ORO

ZINC El precio del petróleo está bajando a pesar de una fuerte reducción en las reservas almacenadas por Estados Unidos. Las reservas cayeron en unos 10 millones de barriles diarios en las últimas dos semanas. Sin embargo, el mercado no aumentó el precio ya que la caída fue atribuida el cierre de las refinerías del golfo de México por la tormenta Barry. La demanda mundial está creciendo y el precio podría repuntar en las próximas semanas. El repunte en el precio del oro ha elevado las reservas internacionales netas de los bancos centrales en todo el mundo. El precio está al alza gracias a una serie de anuncios del Banco Central europeo que anuncia políticas de incentivo para su economía. Sin embargo, nuevas cifras que muestran un crecimiento económico en Estados unidos, más alto de lo esperado, resultaron en una caída repentina en la cotización durante esta semana. Los analistas internacionales que tratan de estimar el precio del zinc en los próximos seis meses aun no se ponen de acuerdo. Por un lado los que esperan un alza en el precio citan la creciente demanda, y el retraso en la llegada de nueva producción de parte de nuevas operaciones mineras. Por otro lado, el mercado bursátil no parece tener la misma idea ya que las acciones de las empresas mineras especializadas en zinc han caído en 12 por ciento en lo que va de julio.