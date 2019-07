Comediante cruceña no figura en listas que el MAS presentó al TSE

La actriz y comediante cruceña María René Liévana, más conocida como “Estéfani Brillit”, no figura en las listas oficiales que presentó el Movimiento Al Socialismo (MAS) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado viernes 19, día de registro de candidatos al Legislativo. En el listado está la exmiss cruceña María Cristina Montes Franco, como candidata a la primera senaturía. Sin embargo, el presidente – candidato Evo Morales presentó a Liévana en su lugar, quien dijo ser “invitada del Presidente”. El cambio irregular revela varias faltas electorales.

En las listas que presentó el MAS ante el TSE está el nombre de María Cristina Montes Franco como primera titular en el Senado por Santa Cruz. La exreina de belleza nació el 16 de diciembre de 1987, tiene 31 años, según los datos presentados ante el Órgano Electoral. Como suplente figura Orlando Pozo Terrazas de 26 años.

NORMAS

El artículo 108 de la Ley 026 de Régimen Electoral referido a la “Sustitución de Candidaturas”, en el numeral I refiere que: “Presentadas las listas de candidatas y candidatos, para cualquiera de los cargos electivos únicamente podrán sustituirse por causa de renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total, acreditados fehacientemente ante el Tribunal Electoral competente al momento de presentar la sustitución por parte de las organizaciones políticas”.

El calendario electoral se basa en este artículo y en los numerales I, II y III para tomar en cuenta las renuncias y/o sustituciones de candidatos.

“Las sustituciones por causa de renuncia podrán presentarse hasta cuarenta y cinco (45) días antes del día de la elección y por las otras causales establecidas en el parágrafo I, hasta tres (3) días antes del día de la votación. El renunciante ya no podrá participar como candidato en ese proceso electoral ni será reubicado en otra candidatura”, indica el numeral III del artículo 108.

El presidente, líder cocalero y candidatos del MAS, Evo Morales, presentó el martes a la comediante María René Liévana, como candidata a primera senadora por el departamento de Santa Cruz, siendo que los delegados, tanto titular como alterno, del MAS, inscribieron a la exmiss cruceña María Cristina Montes Franco.

Ante estas acciones, el candidato del MAS estaría infringiendo las disposiciones del TSE, que indicó a través del Calendario Electoral, según las actividades 21, 22 y 26; donde una vez presentadas las listas, la entidad electoral tiene un plazo desde el 20 hasta el 28 de julio, para verificar el cumplimiento de requisitos y causales de inelegibilidad, tomando en cuenta que hay un registro en el sistema informático, el cual sigue un protocolo.

Morales dijo en ese evento que la “primera titular, la hermana María René Liévana, destacada actriz abogada y comunicadora, presentadora de televisión”, dijo Morales lo que evidencia un cambio irregular y el incumplimiento del procedimiento en la nominación de candidatos, según el artículo 28 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), que señala lo siguiente:

“I. Los procedimientos democráticos y paritarios en la nominación de candidaturas para la elección de autoridades y representantes en los diferentes niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, estarán señalados en el Estatuto Orgánico de los partidos políticos (…) y II. La nominación de las candidaturas deberá garantizar la mayor participación posible de la militancia”, articulo 28 de la LOP.

PROCEDIMIENTO

El TSE al realizar la convocatoria a las elecciones generales de 2019 publicó el Calendario Electoral, donde explica la secuencia de actividades para la sustitución de candidatos de acuerdo a los plazos fundamentados en la norma.

Es así que la actividad 19 señala que el plazo límite para inscribir candidaturas a diputados y senadores y la presentación de programas de Gobierno, fue el 19 de julio.

Este plazo se basa en los artículos 21 que se refiere al programa de Gobierno; 28 donde indica que cada organización política debe nominar las candidaturas, basadas en sus estatutos y el artículo 29 que señala la elección de los binomios presidenciales, todos pertenecen a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP).

Mientras que el artículo 106 de la Ley 26 de Régimen Electoral, indica que todas las candidaturas deben ser postuladas por las organizaciones políticas con personalidad jurídica ante el TSE, en el caso de elecciones generales.

Una vez presentadas las listas el TSE, desde el 20 de hasta el 28 de julio, hará la verificación de requisitos y causales de inelegibilidad de las candidaturas, según la actividad 21 del Calendario Electoral, siendo que el 29 de julio, ésta entidad notificará a los partidos políticos y alianzas de las observaciones a la lista de candidaturas, según actividad 22 del Calendario.

Ante estas observaciones el partido político deberá subsanar las observaciones en el plazo de tres días, según el artículo 34 del Reglamento de Elecciones Generales de 2019, pero en caso de que se tenga que sustituir a los candidatos que hayan sido inhabilitados por las causales que señalan en el artículo 108 de la Ley 026, numerales I y III, para senadores y diputados, según la actividad 31 del Calendario Electoral.

ABANDONÓ RRSS

PARA EVITAR “ODIO”

ANF. Después de ser presentada como candidata a primera senadora por Santa Cruz en las listas del MAS, María Renée Liévana Durán, dijo que se vio obligada a cerrar sus cuentas en redes sociales para “evitar los mensajes de odio”.

La humorista, conocida por personificar a ‘Estefani Brillit’, circuló por varios medios de comunicación para presentar su candidatura y, según admitió, causó gran revuelo en las redes sociales.

En una entrevista en el programa ‘Hablemos Claro’ de Bolivia Tv, reveló que sus cuentas personales en las redes sociales se llenaron de mensajes de conocidos y desconocidos y dijo que “principalmente quienes no me conocen, opinan sobre mí”.

Señaló que tomó la decisión de no mirar redes sociales, “es lo mejor, porque no quiero contaminarme con tanto odio que existe de gente que ni siquiera me conoce”.

También acudió al set del programa “No Mentirás” de PAT donde reveló su militancia en las juventudes de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y dijo que cuando este partido estuvo liderado por Hugo Banzer Suarez postuló a una diputación por Santa Cruz.