Zulia denuncia que continúa apagón

Habitantes del estado Zulia denunciaron ayer que continúan las fallas en el servicio eléctrico después de que llevaran más de 40 horas sin servicio eléctrico desde que se registró el apagón nacional del lunes en la tarde.

Usuarios en Twitter aseguran que tampoco disponen de servicio de agua y muchas personas no pueden cocinar por poseer cocinas electricas.

El Nacional reflejó que los comercios en su mayoría permanecen cerrados por temor a saqueos. También se presentan fallas en las comunicaciones que no permiten el adecuado funcionamiento de los puntos de venta.

“Maracaibo Zulia llevamos 40 horas sin luz y no sabemos nada. Cansados de llamar a Corpoelec y nada nunca responden”, escribió un usuario.

El estado Zulia es uno de los más afectados por la crisis electrica del país. La diputada Nora Bracho ha denunciado que hay zonas donde solo llega la luz de dos a cuatro horas al día.

Según Europa Press, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que en las próximas horas presentará pruebas del "ataque electromagnético" que habría provocado el último apagón a nivel nacional en el país sudamericano.

"Sufrimos un ataque electromagnético del alta factura, no es el primero, solo que esta vez los enemigos de la patria lograron desconectar el sistema, pero ya estamos en fase de estabilización", dijo.

Asimismo, destacó la "conciencia superior" del pueblo venezolano para hacer frente a estas situaciones y ha recalcado que el país "está bajo asedio, agresión permanente", según ha informado la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

"No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Nadie va a rendir nuestra voluntad absoluta!", ha remachado.

El corte del suministro registrado el 22 de julio es el cuarto gran apagón que sufre Venezuela en lo que va de año. Esta vez, el Gobierno ha denunciado "un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país", reportó Europa Press.

En anteriores ocasiones, el Palacio de Miraflores ha culpado de los apagones a un supuesto "sabotaje" por parte de la oposición venezolana y sus aliados en el extranjero. Los detractores de Maduro, en cambio, lo achacan a la falta de mantenimiento e inversión y a la corrupción. (Europa Press – El Nacional)