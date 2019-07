China detalló objetivos de su ejército

China acusó a Estados Unidos de socavar la estabilidad global con medidas unilaterales y "política de poder", en la primera presentación detallada del Ministerio chino de Defensa sobre sus objetivos desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder.

Estados Unidos es el primer país mencionado en la sección inicial del documento sobre "factores desestabilizadores destacados" y "cambios profundos" en el entorno internacional de seguridad.

"Estados Unidos ha ajustado sus estrategias de seguridad y defensa nacional y adoptado medidas unilaterales", indicó Beijing en el documento. "Ha provocado e intensificado la competencia entre países, incrementado de forma significativa su gasto en defensa (…) y socavado la estabilidad estratégica global", indicó el libro blanco, titulado "La defensa nacional de China en la nueva era".

La publicación llega en un contexto de relaciones tensas entren Beijing y Washington, a causa de una guerra comercial iniciada en 2018 y a desacuerdos en el dosier del Mar de China Meridional.

El documento es el primer informe detallado sobre defensa nacional que publica China desde el 18° Congreso Nacional del Partido en 2012, indicó Hu Kaihong, portavoz de la Oficina del Consejo Estatal de Información. Es el 10mo documento de su clase que se difunde desde 1998.

El Ejército quiere reforzar su arsenal tecnológico, aunque subrayó que sigue "muy por detrás de los principales ejércitos del mundo".

“GUERRA INTELIGENTE”

Los conflictos evolucionan hacia una "guerra inteligente", según el documento, que resalta que cada vez se recurre más a la inteligencia artificial, a los datos o a la informática de la nube.

En cuanto a su estrategia nuclear, Beijing aseguró que se trata de un plan de autodefensa, con el objetivo de mantener la seguridad estratégica y disuadir a otros países de la idea de lanzar ataques, bajo la doctrina de Destrucción Mutua Asegurada. Según subrayaron, la política es de no usar el arsenal nuclear en primer lugar y no amenazar con utilizarlas sobre estados no nucleares.

El reporte señaló que China no renuncia al uso de la fuerza en los esfuerzos por reunificar Taiwán con la China continental y promete tomar todas las medidas militares necesarias para derrotar a "separatistas".

China incluyó entre sus prioridades contener la "independencia de Taiwán" y combatir lo que considera fuerzas separatistas en el Tíbet y la amplia región occidental de Xinjiang, zonas de vasta represión contra las minorías. Aunque destaca su estrategia "defensiva", el reporte también prometió "contraatacar sin duda en caso de ataque".

Además, el documento señaló las iniciativas de Estados Unidos, Japón y Australia para redoblar su presencia militar y sus alianzas en la región de Asia Pacífico, describiéndolas como una fuente de incertidumbre en la región.

"Mientras el centro estratégico mundial gira hacia el Asia Pacífico, la región se ha convertido en un gran foco de competición, lo que trae incertidumbre a la seguridad regional", indicó el texto.

La expansión militar de China en los últimos años ha sembrado la preocupación entre otros países del Pacífico, una región dominada desde hace años por la Marina de Estados Unidos. (Infobae)