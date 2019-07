Banca reporta caída de rentabilidad

Un informe de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) a junio de 2019 revela una reducción paulatina de la rentabilidad de los bancos en el país, debido a una mayor presión de los gastos financieros con relación a sus ingresos.

“La rentabilidad del sistema bancario mantiene una tendencia decreciente desde hace varios años atrás: en el primer semestre del año se redujo 0,3 %, situándose en 11,9 %”, indica el reporte.

La entidad señala que las cifras al primer semestre del año dan cuenta que el ritmo del incremento de la cartera es mayor al de los depósitos ($us 957 millones Vs. $us 220 millones).

Esa situación da cuenta del dinamismo en la intermediación de recursos; de hecho, indica Asoban, los saldos de cartera y depósitos se mantienen en niveles históricos. “El crecimiento de la cartera en los últimos 12 meses tendió a reducirse, tal como se preveía (10,5 %), dinamismo prudente en el actual contexto”, puntualiza el reporte.

Según Asoban, la reducción de la rentabilidad limita “la capacidad del sistema para hacer frente a choques adversos, como para gestionar eficientemente los riesgos futuros”.

El ente, que representa a la banca privada, afirma que “se requiere de acompañamiento entre la expansión crediticia y el fortalecimiento patrimonial a través de la rentabilidad, la cual se ve reducida en la medida en que la expansión crediticia no genera el retorno requerido para solventarla”.

De esa manera, el reporte indica que la banca necesita que la generación de capital interno solvente la expansión de la cartera y para ello es necesario un crecimiento equiparable entre ambas variables. De acuerdo con la banca privada, la rentabilidad se sustenta en razonables márgenes financieros y eficiente administración de costos y riesgos.

“Por cada diez dólares colocados en créditos, se requiere un dólar de patrimonio; en el contexto actual, dicha relación, ante la continua expansión crediticia y menor crecimiento de los depósitos, se sustenta patrimonialmente, lo cual puede generar dificultades en la sostenibilidad del sistema”, enfatiza Asoban.