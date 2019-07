Mesa anunció investigar gobierno de Morales y redireccionar diplomacia

El candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa anunció que si llega a la Presidencia del país investigará los más de 14 años de la administración del Estado a cargo de Evo Morales, debido a los vínculos con hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Otra de las propuestas es redireccionar la actual diplomacia del Estado, abrir las puertas para entablar relaciones internacionales a aliados y “enemigos” del actual mandatario.

En el programa de gobierno que se dio a conocer de forma pública, el punto 24 del apartado referido a la “Gobierno abierto. Lucha contra la corrupción”, establece la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los diferentes casos de vulneración de derechos humanos que se registraron durante el gobierno de Evo Morales.

“Quedan abiertos casos de impunidad (Tipnis, Hotel de las Américas, Porvenir, y otros) que ejemplifican el uso arbitrario de la justicia para fines políticos. Una Comisión de la Verdad iniciará una exhaustiva investigación de los casos de violación de derechos humanos, detenciones ilegales y ajusticiamiento del periodo 2006-2019”, señala el documento.

Al respecto, Mesa explicó que esta investigación se realizará en dos dimensiones, una de ellas referida a lo que consideró una gestión de despilfarro de recursos económicos, las irregularidades, los casos de corrupción que se develaron durante los 14 años de gobierno. Una de las actividades que se debe ejecutar es terminar con los interinatos en la Contraloría y en la Procuraduría general del estado.

Como segundo punto planteó que, a través de una comisión de la verdad, también pretende impulsar la investigación sobre diferentes casos de violaciones a los derechos humanos. Recordó que hasta la fecha no se ha reparado los daños a las víctimas de las dictaduras de los años 60, 70 e inicios de los 80. “Hasta ahora, esa ley no se cumple que es establecer con claridad (una) respuesta a quienes son víctimas de la dictadura”, sostuvo.

Sobre estas aseveraciones el diputado del partido oficialista, Lino Cárdenas, dijo que estas propuestas son improvisadas y que fueron realizadas al calor de la desesperación por obtener mayor respaldo por parte de la población a su candidatura, que a su criterio, el porcentaje se redujo en las últimas semanas debido a las contradicciones

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El programa de Comunidad Ciudadana también propone realizar una auditoría al gobierno de evo morales, a través de un equipo multidisciplinario que estará conformado por los mejores profesionales en sus áreas. El objetivo es que se pueda conocer sobre el despilfarro de los recursos económicos en la construcción de infraestructura innecesaria y la propaganda gubernamental.

Sobre ese punto, Mesa se refirió a la construcción de la denominada Casa Grande del Pueblo, donde el actual mandatario gobierna. Lo calificó como un mamotreto, un edificio que no es necesario con una inversión de más de 240 millones de bolivianos.

Además hicieron referencia los recursos económicos que se destinan para la propaganda gubernamental. Anteriormente denunció que alrededor de 527 millones de bolivianos son destinados para esas actividades.

RELACIONES BILATERALES

El presidenciable también señaló que Bolivia no puede tener amigos o enemigos en función a la ideología de cada uno de las naciones, lo que debe importar es con qué estados se puede entablar convenios bilaterales de intercambio comercial y económico que puedan abrir los mercados de exportación de los productos bolivianos.

“No me interesa si China es socialista y Estados Unidos es demócrata liberal, lo que a mí me interesa es cómo abrir espacios de mercado en función de los intereses de mercado. No hay restricción que no sea establecer las condiciones de igualdad y respeto entre las naciones”, puntualizó el candidato.

En los últimos 13 años de gobierno de evo morales, se limitó a entablar relaciones bilaterales con China, Rusia, Cuba, Venezuela y con aquellos que compartían la ideología de un gobierno socialista.

Sobre ese tema, el diputado del MAS, Édgar Montaño, manifestó que estas acciones solo demuestran que Carlos Mesa está acatando estrictamente instrucciones de estados unidos, tomando en cuenta que ese país solo busca que el estado boliviano no tenga un crecimiento económico estable.