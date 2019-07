“Una cuarta Presidencia de Evo Morales sería catastrófica”

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, afirmó en Lima, Perú, que una cuarta reelección del presidente Evo Morales a la Presidencia de nuestro país, “sería catastrófica para Bolivia y para países vecinos como Perú”. Convocó a respaldar a los candidatos que lucha contra el populismo.

“Creo que en estas elecciones es muy importante apoyar a quienes están luchando contra el populismo, a quienes están enfrentándose a él porque una cuarta presidencia de Evo Morales yo creo que sería catastrófica no solamente para Bolivia sino pata los países vecinos, entre ellos el Perú”, afirmó el Premio Nobel de Literatura.

Vargas Llosa participó días atrás de la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Lima Perú (FILLimaPeru) donde junto a periodistas como Andrés Oppenheimer realizaron el conversatorio “El futuro del Perú y de América Latina” para analizar la situación social y política de la región. El tema central fue las consecuencias de los gobiernos populistas, entre ellos Venezuela de Higo Chávez y Nicolás Maduro, Argentina de los Kirchner y Bolivia con la presidencia de Evo Morales.

En ese marco, dijo que Evo Morales representa un caso típico de populismo en la región, y que se ha inventado una imagen en torno a él que no corresponde a la realidad.

“Yo creo que el caso de Evo Morales es un caso típico de populismo de demagogia y de la creación de un mito en torno a él. Se compró Europa y prácticamente nada es verdad de lo que dice de él (por ejemplo) que es un hombre humilde que fue progresando a través de su coraje de su responsabilidad. No habla ni aymara, ni quechua, su idioma nativo es el español. Hay un mito creado en torno a él”, afirmó.

Asimismo, señaló que en las tres gestiones de su gobierno, Bolivia no logró progresar económicamente, solo tuvo “cierta estabilidad económica” por la venta de gas a Brasil en un escenario económico donde los precios de los hidrocarburos estaban altos.

“Evo Morales es un populista, muchos dicen que ha tenido éxito. Ha entregado a Brasil las riquezas de Bolivia lo que le ha dado cierta estabilidad económica, pero no se ha encontrado progreso económico”, señaló Vargas Llosa.

En el balance del escritor y político peruano español, Vargas Llosa también recordó que desde hace tres años en Bolivia se vive una pugna política porque Morales no respetó el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.

“Evo Morales está tratando de reelegirse por cuarta vez. No nos olvidemos que hace algún tiempo hizo un referéndum para saber si los bolivianos querían que los presidentes pudieran reelegirse. Los bolivianos dijeron no, no queremos y sin embargo, ahí está, dice que el derecho a ser reelegido presidente de la república es un derecho que no puede caducar”, afirmó.