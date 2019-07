Acuerdos con empresas solo miran el mercado interno

Quipus, luego de haber cerrado su unidad de ensamblaje de celulares, ahora apunta a alianzas con empresas tecnológicas para ensamblar televisores, con Haier y Hundai, pero solo para el mercado interno, y está lejos de la maquila.

Según el acuerdo, la empresa Quipus ensamblará 1.400 televisores de 32' HD, 1.400 televisores de 32' HD sound bar, 850 televisores de 39' HD Smart Android 7.0, 560 televisores de 43' HD Smart y 1.120 televisores de 43' Full HD, haciendo un total de 6.180 televisores de la marca Hyundai (esta es compañía multinacional de electrónica de consumo y de electrodomésticos con sede en Corea del Sur). Se estima que en noviembre de la presente gestión saldrán los primeros televisores ensamblados por Quipus.

Al respecto, el analista económico José Gabriel Espinoza dijo que en términos estrictos Quipus está lejos de una maquiladora, pero los acuerdos le permiten funcionar en términos productivos.

Explicó que las maquilas normalmente se ubican o se instalan bajo paraguas institucionales diferentes a los que se aplican en el resto del país para los emprendimientos privados. “Normalmente se suelen colocar en zonas económicas especiales, zonas francas o algún tipo de espacio geográfico delimitado que excepcional de impuestos, y en muchos casos también tiene regímenes laborales diferentes, por ejemplo, se permite la libre contratación por períodos o por temporadas solamente, por meses, por hora o por años”, complementó.

“Hoy, en Bolivia, no hay regímenes económicos excepcionales, no hay manera de contratar a una persona a no ser que sea del mercado informal. No hay manera que una empresa contrate a una persona sin estar encuadrada en la Ley General del Trabajo”, sostuvo.

QUIPUS CON VENTAJAS

Respecto a los acuerdos alcanzados por Quipus, Espinoza dijo que como es una empresa del Estado, donde por ejemplo los costos de capital son extraordinariamente bajos, y muchos subsidiados, puede incursionar en esa figura de producción.

“Recordemos que Quipus funciona con créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), entidad emisora que le presta al Estado al 1 por ciento anual, cuando hoy en día el crédito productivo regulado está en torno al 7 por ciento y de hecho un crédito comercial no regulado, esta entre 14 y 16 por ciento de tasa de interés”, informó.

Sin embargo, si el sector privado quisiera hacer eso, ingresar a la maquila, hoy por hoy en Bolivia no se puede hacer, porque no hay una estructura institucional y regulatoria, que permita a las empresas a firmar ese tipo de acuerdos y, por lo tanto, establecer vinculaciones productivas con emprendimientos de otros países.

Además, las maquilas también tienen regímenes tributarios diferenciados, cosa que tampoco hay en Bolivia, apuntó.

ACUERDO

La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, informó que se alcanzó un acuerdo con la compañía coreana Hyundai mediante el cual la empresa pública Quipus ensamblará televisores que ingresarán al mercado nacional.

“Hoy estamos firmando un convenio con la empresa Hyundai, vamos a ensamblar televisores para Bolivia”, dijo la ministra Nélida Sifuentes al reiterar que Quipus realizará el servicio de ensamblaje y Hyundai venderá sus televisores en el mercado nacional. Precisó que este nuevo negocio generará ingresos para la empresa pública de aproximadamente 1.2 millones de dólares.

Por su parte, el representante de la empresa internacional, Yuri Quisbert, dijo “queremos apostar para que el consumidor boliviano tenga la oportunidad de tener un televisor Hyundai”, destacando que el acuerdo permitirá el trabajo de ensamblaje en la planta moderna de la empresa Quipus.

De su lado, el gerente de Quipus, Secundino Cortéz, dijo que en el marco del acuerdo, la empresa Hyundai podrá ofrecer los equipos de televisores mediante planes de pagos al magisterio, la policía y la institución castrense, entre otras.

En marzo, se anunció que Quipus también ensamblaría televisores de la empresa china Haier. Al respecto, la ministra Sifuentes señaló que ya se hicieron todos los ajustes para esa labor.