Candidatos al Legislativo optan por Redes Sociales

Los candidatos a la Asamblea Legislativa para diputados uninominales, especiales, plurinominales, supraestatales y senadores titulares y suplentes realizarán su campaña político-electoral mediante las redes sociales (RRSS), según los representantes de las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones generales del 20 de octubre.

Después de la inscripción de candidatos para la Asamblea Legislativa, en el TSE las organizaciones políticas se preparan para encarar una nueva etapa en esta carrera electoral que concluirá el 20 de octubre próximo.

En ese marco, EDL DIARIO, consultó a los voceros y representantes de las organizaciones y alianzas políticas cómo y qué insumos utilizarán para su campaña política. Todos coincidieron en que las Redes Sociales es su mejor opción.

“Todos los candidatos tienen que estar en las redes sociales sean uninominales, plurinominales, senadores; muchos de ellos ya manejan sus cuentas pero lo harán bajo una línea gráfica y lógicamente el manejo de una campaña clara y real ofreciendo honestidad, seguridad y empleo”, dijo Lourdes Landivar, encargada de RRSS de la Alianza “Bolivia Dice No” (BDN).

En el caso de Comunidad Ciudadana (CC), la vocera Paola Cortez, manifestó que “sobre las cuentas de candidatos, aún no se ha definido, es muy probable que se potencien (…) pero vamos a difundir nuestros mensajes y nuestra propuesta por todos los medios de comunicación disponibles, lo cual incluye las RRSS, CC tiene cuentas oficiales de Facebook y Twitter desde que se conformó”.

El Partido Nacional Boliviano (PanBol), está trabajando desde las redes sociales, dijo Álvaro Calderón Cossío “una vez que se arranque con la fecha, según el Calendario Electoral, vamos a intensificar la presencia en las redes sociales para cada candidato y sólo difundiremos los méritos de nuestros candidatos, imágenes, procedencia u origen, formación que tienen sea académica o dirigencial o ambas y su trayectoria política”.

Por su parte el Movimiento Tercer Sistema (MTS), a través de su vocero Edgar Ramos, afirmó que su partido usa las RRSS para hacer conocer a los candidatos, pero desde la información y no la propaganda electoral “por ejemplo el gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi es doctor en filosofía (PhD) y su producción intelectual, lo mismo para nuestra candidata a vicepresidente, Lucila Mendieta, que es enfermera y trabajó en varios lugares del país y en el exterior”.

También están en la línea de usar las RRSS en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pero no sólo desde que comiencen los noventa días de campaña electoral, sino que ya lo hizo desde la candidatura del binomio, sin embargo “cada candidato tiene sus redes sociales y su estrategia independiente y de una forma muy responsable”, indicó el candidato a presidente Virginio Lema.

El candidato a presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, afirmó que cada candidato tendrá su cuenta oficial de página en el Facebook y que su misión será hará conocer las propuestas y su candidatura por varias redes sociales “pensamos que debemos hacer campaña de otra forma, con apoyo de la tecnología y apostando en el cuidado del medio ambiente y evitar muchos afiches”

GUERRA SUCIA EN MEDIO

Algunas fuerzas políticas, que conversaron con EL DIARIO, expresaron sus diferentes puntos de vista sobre la “guerra sucia”, lo cual supones que sus planes de campaña electoral a través de las RRSS, para unos no enturbiará, para otros es el oficialismo quien difunde, no sólo la guerra sucia sino también los “fake news”, “trolls” y otros; pero también unos consideran que la información histórica no puede entrar en esa categoría y por último plantean un forma de contrarrestar.

“Para PanBol será una campaña limpia, porque sabemos que ahora estamos buscando el voto y todo será dentro de lo que establece la norma, además las personas primero buscan la fuente que sostiene una información que se crea o se considera falsa, es decir, los ciudadanos evalúan”, manifestó Álvaro Calderón.

En el caso del MNR, argumentaron que la “guerra sucia” no incide en los bolivianos porque cada vez están más informados y responsables en cuanto a lo que se informan y esto significa una oportunidad, para todos.

“Los bolivianos más allá de hacerse convencer con una noticia falsa van a reflexionar a partir de confirmar esa información, y eso implica que las propuestas que mostremos como candidatos deben ser muy claras”, manifestó Lema.

ACUSACIONES

En cambio Comunidad Ciudadana, atribuye la guerra sucia al Movimiento Al Socialismo (MAS) “han llevado ésta estrategia a extremos absurdos y nuestra línea de acción es denunciarlos, pero sobretodo hablar con la verdad, como la alianza Política honesta que somos ya que el MAS y otros opositores usan la mentira y el insulto, lo cual nos parece totalmente inaceptable”, afirmó Cortez.

En esa misma línea Rodríguez del FPV, indicó que la guerra sucia busca distorsionar la realidad a partir de poner en duda declaraciones, situaciones o propuestas “sólo quieren quitar la credibilidad de los candidatos hacia la población, y por eso buscan perjudican de gran manera”.

“LA HISTORIA, NO E GUERRA SUCIA”

Según Edgar Ramos, vocero del MTS, informar a la población a través de las redes sociales sobre los hechos históricos que han sucedido en Bolivia o replicar denuncias sobre la falta de transparencia en algunos temas, es difundir “información histórica”, puntualizó.

“Hacer conocer que Carlos Mesa es cómplice de la matanza del 2003, porque fue vicepresidente, eso no es guerra sucia, sino información histórica, eso es sistematizar y demostrar la realidad, porque hemos recolectado de forma científica o difundir sobre lo que pasó hace años atrás el caso del presidente Morales sobre la corrupción con el Fondo Indígena, tampoco es guerra sucia”, sostuvo Ramos.

“MEDIOS DEBEN

ONTRARRESTAR”

Otro punto de vista, sobre la “guerra sucia” parte de que es un fenómeno que se está dando en el mundo, es decir, no es propio de Bolivia y tampoco se puede evitar los “memes” que difunden contenidos en los cuales expresa ideas, pensamiento o visiones de vida o interpretación de la realidad, pero que los mismos debe ser contrarrestado con los medios de comunicación, dijo Landívar de BDN.

“No se puede evitar memes u otro tipo de cosas porque, hoy en día, los jóvenes, hacen conocer sus ideas a través de memes, es una forma de expresarse (…) ahora que hay un malestar por eso, es cierto, sin embargo, tenemos los medios de comunicación que deben contrarrestar, informar correctamente y verídicamente, como siempre espera la gente”, sostuvo.