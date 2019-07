Rafael Quispe apunta a la Gobernación de La Paz

El diputado Rafael Quispe descartó su candidatura a la Vicepresidencia en el binomio de Bolivia dice No junto a Oscar Ortiz, manifestó que es firme con sus convicciones. Su trabajo está dirigido a las elecciones subnacionales de 2020 donde ratificó su postulación a la Gobernación paceña.

“Me mantengo firme, soy un hombre serio, no seré candidato cumpliré mi función parlamentaria hasta fin de año, no estoy en la lista y no quiero porque tengo que cumplir el mandato del pueblo. Trabajamos para las subnacionales con todos los sectores, cuando salga la convocatoria nos vamos a presentar”, declaró Quispe según reporte de Radio Fides.

En los últimos días y tras el alejamiento de Edwin Rodríguez de la candidatura de Bolivia dice No, con Oscar Ortiz, uno de los nombres que más se manejó para sustituir al senador potosino, fue la de Quispe, quien meses atrás, junto al diputado Wilson Santamaría, firmaron una alianza con Ortiz.

Hasta el propio Santamaría dijo que Quispe era el candidato con más apoyo para acompañar a Ortiz, sin embargo, el mediático diputado suplente, descartó esa posibilidad después de varias dubitaciones.

La próxima semana el Comité Nacional de Bolivia Dice No se reunirá para definir el acompañante de Oscar Ortiz después de la renuncia de Edwin Rodríguez. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las últimas horas rechazó la dimisión del senador Rodríguez.

El puesto de Rodríguez también es apetecido por la diputada cochabambina y aliada de Bolivia dice No, Shirley Franco quien en las últimas horas mostró su interés en ser vicepresidenciable. Aseguró que puede asumir ese desafío.