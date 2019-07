Exdirigentes, empresarios, misses y presentadores de Tv postulan con el MAS

El exfutbolista Luis Héctor Cristaldo, la exmiss Bolivia Universo Gleisy Noguer, el exdirigente del transporte público, Mario Silva, acusado de malos manejos del peaje, el empresario minero y exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Orlando Careaga, presentadores de noticias de televisión y periodistas, son algunos de los nombres que figuran en las listas de candidatos para senadores y diputados que presentará hoy el Movimiento Al Socialismo (MAS) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el ámbito deportivo, Luis Héctor Cristaldo aspira a ser diputado plurinominal por la C-44 por esa misma región.

Con Cristaldo son tres jugadores profesionales de fútbol –el ministro de Deportes, Tito Montaño, y el alcalde de Cobija, Luis Gaty Ribeiro– que son parte del gobierno de Evo Morales.

Hoy vence el plazo para que las organizaciones políticas entreguen las listas de sus candidatos a la Asamblea Legislativa ante el Órgano Electoral. Luego se abrirá una etapa de revisión del cumplimiento de los requisitos que establece la normativa electoral, también existirá un período de la sustitución de esas candidaturas. El TSE tiene previsto que el 11 de agosto se publiquen las listas oficiales de los candidatos

EXDIRIGENTES

En la lista de los candidatos a diputados uninominales por el departamento de La Paz, figura el nombre del exdirigente del autotransporte, Mario Silva, quien fue denunciado por sus bases por la malversación de los recursos económicos de los fondos provenientes del aporte-retención de 20 centavos del pago del peaje de la Autopista de La Paz-El Alto por parte del transporte federado.

Según fuentes cercanas a la dirigencia del autotransporte también se mencionaron las candidaturas a diputados de otros dirigentes de ese sector: Isidro Gonzales por el Beni; Roger Gonzales por Santa Cruz y Raúl Alcoba en Potosí.

La dirigente de los comerciantes gremiales de la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz, Mabel Machicado, también figura como candidata plurinominal.

El ejecutivo de la Confederación Única Nacional de Productores al Detalle de la Hoja de Coca, Freddy Velásquez, está en esa nómina, el dirigente impulsó la división de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz, (Adepcoca).

OTRAS FIGURAS

Como candidata a la primera senaturía por La Paz está la exministra de Justicia, Virginia Velasco. El abogado de las víctimas de octubre negro del 2003, Rogelio Mayta, es candidato a segundo senador.

La comunicadora social y actual presentadora de noticias de la red ATB, Bertha Acarapi, está en las lista del MAS, nominación que fue cuestionada por el denominado estado mayor del pueblo y la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto.

En el departamento de Cochabamba se eligió a la concejala Rocío Molina como candidata a primera senadora, quien denunció el 2018 al exalcalde de ese municipio, José María Leyes, por el caso de mochilas chinas.

Como segundo senador está el actual dirigente de las Seis Federaciones de productores de Coca del Chapare, Andrónico Rodríguez.

REINAS DE BELLEZA

En la nómina del departamento de Pando se lee el nombre de la exmiss Bolivia Universo 2017, Gleisy Vera Noguer Hassen, en una entrevista de la pasada gestión, fue consultada si será parte de la arena política, la reina de belleza descartó su candidatura.

“No seré candidata, no me ofrecieron nada y no me vendí. Solo quiero terminar mis estudios y luchar por Pando. En mi reinado recibí muchas críticas y ahora no es la diferencia, no me hacen daño”, dijo entonces a El Deber.

También figuran los nombres de la actual vicegobernadora Paola Terrazas; la diputada, Eva Humerez; el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Edgar Zeballos, y el presidente del Comité Cívico, Fernando Fernández.

CUESTIONAMIENTOS

La elección de los candidatos del partido oficialista no fue fácil, ya que se registraron conflictos internos durante la definición de las nóminas. Los desacuerdos se extendieron en al menos cinco departamentos: La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. Los dirigentes de organizaciones sociales apuntaron a que los delegados políticos impusieron sus listas y no tomaron en cuenta, la que fue realizada por esos sectores.

La elección más cuestionada fue del empresario y actual presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo, Orlando Careaga, como primer senador por Potosí. Los sectores sociales afines al MAS en ese departamento rechazaron esa elección y advirtieron que no representa a la población de esa región porque fue legislador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Al respecto, el dirigente de la Confederación Sindical Única de trabajadores campesinos de Bolivia (Csutcb), Antonio Estrada, dijo que se reunieron con el presidente Evo Morales y llegaron a un consenso para aceptar esa candidatura y respaldar. La reunión fue en la localidad de Lauca Ñ del trópico de Cochabamba.

“Con la aclaración que hizo el presidente Evo Morales, nos dijo que todos estamos siendo tomados en cuenta en las listas para las candidaturas y vamos a trabajar con las diferentes organizaciones”, dijo el dirigente.

RATIFICACIONES

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó que al menos cinco legisladores del oficialismo fueron reelegidos para ser parte del Legislativo. Entre ellos está la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, que ahora se postula a la misma instancia pero de titular. La legislación anterior fue senadora suplente del actual ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La diputada Susana Rivero fue elegida como candidata a primera por el Beni. El diputado suplente por Chuquisaca, Elmar Callejas irá como candidato titular a la Cámara Baja. En el departamento de La Paz, la diputada suplente Valeria Silva está como sexta candidata plurinominal titular, esa candidatura también tuvo cuestionamientos por las juventudes del partido oficialista.