TSE rechaza renuncia de Rodríguez

Bolivia dice No

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, informó anoche que la Sala Plena rechazó la renuncia de Edwin Rodríguez a la candidatura vicepresidencial por la alianza opositora Bolivia Dice No.

Aseguró, en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la red Uno, que no aceptó la dimisión debido a que el tema de la sustitución de candidatos se aplica recién a partir del registro de candidatos este viernes 19 de julio. “No puede haber una fórmula incompleta”, aseguró.