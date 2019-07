Definición de candidatos a legisladores complica a partidos

Los desacuerdos internos dentro de los partidos políticos para la definición de las listas de candidatos a diputados uninominales, plurinominales, especiales, senaturías y representantes a organismos internacionales, cuyo plazo vence este viernes 19 de julio complica las postulaciones. La situación del oficialismo es la más compleja, según el analista Paul Coca.

“El conflicto de las candidaturas no es exclusivo de los partidos llamados grandes, no, sino es en todos; sin embargo, lo que más aflora es del oficialismo porque el presidente Evo Morales hizo una convocatoria a todos junto a la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), la instructiva fue que profesionales, independientes, intelectuales, empresarios, clase media, emprendedores; ocupen las candidaturas”, dijo Coca.

Los problemas que tiene el oficialismo, con las candidaturas en los diferentes departamentos, se fundamenta en que no están cumpliendo los acuerdos y las formas de elegir según el acuerdo orgánico del MAS con la participación del Presidente y la Conalcam. Los desencuentros por ser incluidos en la franja de seguridad se dan entre quienes dicen ser militantes y los otros autoridades. Estos últimos también alegan ser militantes.

Las discrepancias al interior del MAS lindaron extremos de adjetivaciones como “sinvergueza” e irresponsable, entre el coordinador del partido oficialista en Santa Cruz, Hugo Siles, y el presidente departamental Juan Guzmán, durante la elaboración de listas para candidatos a asambleístas en encuentro realizado ayer (domingo) por la noche.

El analista Paul Coca dijo que ente el 2009 y 2014, la cúpula del MAS podía elegir los candidatos y los militantes de base se resignaban, pero el actual es un escenario de desgaste del oficialismo en el que abunda el descontento, la disidencia y éxodo hacia otros partidos, como es el caso del dirigente Noel Guarachi de Santa Cruz, que se fue del MAS y ahora es candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

“En el MAS hay tres sectores, que actualmente están divorciados, especialmente los de base o dirigentes de peso se están yendo porque el MAS no les da cobertura, el otro sector es de los ministros, viceministros, legisladores y otras autoridades, que también son militantes y repostularán militantes como Adriana Salvatierra que ira como primera plurinominal por Santa Cruz y Borda como senador por Potosí”, indicó.

“Y el tercer sector es la militancia que no tiene recorrido político, pero es bien visto por los propios masistas y la ciudadanía como son Echeverry y Cristaldo”, agregó. En contraparte, a Orlando Careaga Alurralde, primer candidato a senador por Potosí, quien recorrió desde el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hasta PPB-Convergencia Nacional (CN) y otros, apuntó Coca.

DENUNCIAS EN EL MAS

En los últimos días empezaron a circular por las redes sociales denuncias de que se está imponiendo candidaturas, rótulos como “asesinan una generación” porque en la lista figura la diputada del MAS Valeria Silva, como candidata por Juventudes La Paz, y esta misma organización alegó que los representa.

Al respecto, EL DIARIO se comunicó Silva para conocer su versión, pero argumentó que se encontraba en una misa y que respondería más tarde, pero vanos fueron los intentos.

Sus correligionarios la defendieron, desde el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien dijo que por mérito propio la diputada Silva repostulará, porque además es una organización de juventudes que la propuso y que los candidatos, no todos serán emergentes de las organizaciones políticas “del cien por ciento de candidatos el cincuenta por ciento serán nuevos”, afirmó.

El concejal paceño Mario Condori, que la postulación de Valeria Silva, se sustenta en resultados de Gestión y destacó el trabajo fiscalizador de la legisladora, quien, además de ser postulada por el bloque de las juventudes del MAS tiene un importantes ascendiente político.

BENI

Desde el departamento de Beni surgieron descontentos contra la diputada Susana Rivero y el gobernador, Alex Ferrier, quienes, supuestamente, estarían incluyendo en sus listas a “funcionarios de la Gobernación y sus allegados que no representan a ningún sector de Guayaramerín ni Riberalta”.

SANTA CRUZ

En la ciudad de Santa Cruz, la discusión fue entre el jefe departamental cruceño Juan Guzmán quien acusó al exministro de autonomías Hugo Siles y el ministro de Gobierno Carlos Romero de hacer listas sin la participación de los campesinos, sin embargo, esta exautoridad llamó irresponsable a Guzmán, según un audio que circuló por las redes sociales.

TARIJA

De la misma forma, en Yacuiba, Tarija, surgieron las mismas denuncias de dirigentes de sectores afines al MAS por no haber respetado el estatuto del partido y que predominaron las decisiones de un grupo de autoridades para la definición de candidatos. “No existió consenso, hubo imposición”, señaló el dirigente Isidro Cruz.

OPOSICIÓN CC

Las denuncias que circularon contra Comunidad Ciudadana (CC) de parte de un grupo de activistas del 21F denunciaron que quedaron fuera de las listas, mencionaron que no tienen oportunidad para acceder a candidaturas como se había acordado.

En tanto, la candidata a primera senadora por La Paz, Cecilia Requena, dijo que la definición de listas a legisladores debe ser parte de un consenso, estas aún no fueron definidas, “quizás sería bueno que ingresen todos, pero no alcanza”, refirió dejando entrever que el proyecto de la alianza que lleva como candidato a Carlos Mesa, no solo necesitará candidatos sino bases que apoyen y sostengan el proyecto cuando lleguen a ser Gobierno.

BDN

En el caso de “Bolivia Dice No” (BDN), la renuncia del senador Edwin Rodríguez restó algunos apoyos, como manifestaron líderes de las plataformas cruceñas que decidieron marginarse del candidato a presidente Oscar Ortiz.