Sayuri Loza descarta candidatear con el MAS



Sayuri Loza, hija de Remedios Loza (+) y Carlos Palenque (+), descartó postularse a la Asamblea Legislativa por el Movimiento Al Socialismo (MAS) tras el anuncio del presidente Evo Morales que mencionó su nombre como candidata titular e ironizó porque no lleva el apellido de su padre, hecho que fue festejado por sus correligionarios con risas.

“Sayuri Loza, historiadora; suplente, Omar Zambrana. Hija de Remedios Loza, en vez de Sayury Loza debería llamarse Sayuri Palenque Loza debería llamarse pues (risas)… ese compadre se ha comportado como el cura. En el pueblo todo el mundo dice padre, padre, menos su hijo, su hijo (dice) tío, tío”, se escucha a Morales según un audio al que accedió ANF.

La hija de Remedios Loza Alvarado, no lleva el apellido de su padre, un tema que para ella carece de relevancia. Su progenitora pasó a la historia como la primera mujer que ocupó un curul en la Cámara de Diputados por el partido de Carlos Palenque, Conciencia de Patria (Condepa), además de política fue artesana y presentadora de televisión.

En respuesta a la alocución del Presidente, líder del MAS y candidato del oficialismo, Loza descartó participar como candidata porque su tiempo lo ocupa en varios proyectos personales y profesionales.

“A ver, me siento muy sorprendida y halagada de que hayan pensado en mí para una candidatura. El hecho es, que actualmente estoy metida en miles de proyectos sociales, familiares e intelectuales, soy hija de políticos y sé que la política requiere tiempo, energía y trabajo duro (yo apenas puedo con la campaña del Oberyn) y no me siento capaz de dar abasto a todo eso ahora”, escribió en su página de la red social del Facebook.