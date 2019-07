Rodríguez pide unirse para sacar a Morales



El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, quien renunció al binomio con Oscar Ortiz y Bolivia Dice No, pidió ayer a los candidatos opositores renunciar a sus aspiraciones personales y que se unan para evitar que Evo Morales logre por cuarta vez consecutiva la Presidencia del país, dijo que hay una “necesidad imperiosa de recuperar la democracia”.

“Unir el voto significa recuperar la democracia, vivir en libertad, lo cual significa sacarlo a Evo Morales pero si (el voto) se fracciona sería beneficiarlo y decir Bolivia Dice No, es un grito que le dijo no a Morales; lo cual quiere decir que no se puede usar en beneficio directo e indirecto y para esto debe haber renuncias de otros candidatos, ese el análisis principal”, dijo Rodríguez.

El excandidato a vicepresidente del binomio Bolivia Dice No, agregó que su prioridad es estar con la democracia y no con la dictadura; Bolivia va tener que decidir por dos caminos, o fraccionar el voto para posibilitar que Evo Morales gane en la primera vuelta o unir el voto en torno al más votado de la oposición, puntualizó.

“Soy potosino, somos los que más sufrimos con este Gobierno, hay una espina en la garganta de esos años de humillación y desatención, porque han saqueado y abusado de Potosí, mi Comité Cívico me dijo que renuncie para sacarlo a Evo, a ese enemigo de los potosinos (…) y mi partido me dice que dé un paso al costado por la democracia y sobre todo para salvar a Bolivia”, afirmó.

RESPUESTA

Ante esta conminatoria se consultó con los candidatos o representantes de las organizaciones políticas que están en carrera electoral, quienes opinaron que no depondrán sus candidaturas y que el problema que hay entre Bolivia Dice No y Comunidad Ciudadana es un asunto que deben resolver ellos.

El candidato del Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, declaró: “No vamos a dar un paso al costado, somos la esperanza del país, FPV, seguiremos adelante, porque representamos la diferencia, renovación, profesionalismo, meritocracia y probidad, que es lo que pide la mayoría de la población”.

Al respecto, el candidato a vicepresidente del binomio de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Humberto Peinado, dijo: “Nosotros no somos como el senador Rodríguez, si él quiere renunciar, que lo haga”, porque el binomio Víctor Hugo Cárdenas y él, “continuarán en la carrera electoral que ya empezó a sellar los tiempos con requisitos que deben cumplir como organización política”, apuntó.

Asimismo, el representante del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Edgar Ramos, afirmó que hace mucho tiempo se les llama a renunciar pero ellos pusieron en claro que “es el único partido que tiene una propuesta con base ideológica propia, dirigido a los jóvenes para que tengan su empresa, sin patrón privado ni patrón Estado, previa modificación de las leyes de Bancos, Safco, entre otras”.

En esa misma línea, el Partido Nacional Boliviano (Panbol), la candidata a presidenta, Ruth Nina, a través de sus representantes, explicó que ellos están en plena organización de los candidatos que deben presentar el 19 de julio, por lo que consideran que ellos no van a decepcionar a su base social y tampoco a la familia policial, por lo que no depondrán, precisó.