Denuncian nuevo registro irregular en Riberalta

> Los vocales del Órgano Electoral lamentaron que hasta el momento el Ministerio Público no haya avanzado en las investigaciones del primer caso de registro irregular

Pobladores del municipio de Riberalta en el Beni denunciaron un nuevo caso de empadronamiento irregular en un inmueble particular, que resultó presuntamente ser propiedad del alcalde del municipio de San Pedro de Pando, Favio Durán Méndez. Los opositores piden que se investiguen a la autoridad edil y a los que estén detrás de la falta electoral.

La ejecutiva municipal del Movimiento Demócrata Social (MDS) en Riberalta, Carmen Melgar, informó que los pobladores del barrio de Villa Británica en Riberalta evidenciaron que había extraños movimientos en el domicilio. Los vecinos se apostaron afuera del domicilio para evitar que los infractores salgan hasta que la Policía llegue e inicie con las investigaciones.

“Los vecinos vieron que desde hace varios días atrás estaban empadronando en esa casa. El domicilio tiene dos salidas, la gente se quedó a hacer vigilia afuera de la casa para evitar que se escaparan los dueños, porque intentaron salir por la parte de atrás. Ese domicilio pertenece al alcalde Favio Durán Méndez, del MAS del municipio de San Pedro del departamento de Pando”, contó Melgar a EL DIARIO.

A mediados de junio se presentó un caso similar en esa región, donde la exfuncionaria del Servicio de Registro Cívico (Serecí) Gleizi Nakashima Brito estaba empadronando a los pobladores de esa región para que voten en el municipio de Gonzalo Moreno de Pando. La exservidora instaló un punto de registro en la casa de la hermana del alcalde Ariel Limpias y en un hotel.

HECHO

Melgar relató que al promediar las 21.00 del día domingo llegó un grupo de policías acompañado por el fiscal de turno, no pudieron ingresar al domicilio porque no tenían una orden de allanamiento, incluso la autoridad del Ministerio Público los persuadió para que puedan salir del domicilio. Los pobladores instalaron una vigilia toda la noche para evitar la fuga de los presuntos infractores.

Uno de los permaneció en la vigilia era el candidato a diputado plurinominal por Bolivia Dice No, Gerson Castedo Antelo junto a otros seguidores de esa organización política. Castedo contó a medios locales, que al promediar las 04.30 de ayer llegó a esa casa la hija del alcalde de San Pedro acompañada de nueve personas y se dirigió a la puerta trasera de la vivienda; fue seguida por quienes hacían la vigilia.

La aludida distrajo al grupo de gente, mientras que por la puerta delantera, donde estaban resguardando los policías, salió una persona cubierta por una sábana blanca y se subió a una moto y huyó y se trataba del alcalde Durán.

A eso de las 05.00, más de 15 personas que se encontraban dentro de la casa, trabajadores del alcalde, según señaló Castedo, se entregaron a la Policía y en este momento brindan sus declaraciones. En el interior de la casa se quedó una secretaria del alcalde y la funcionaria del Sereci que fueron aprehendidas tras la intervención del domicilio.

ALLANAMIENTO

Al promediar las 11.00 de ayer, un contingente policial allanó el domicilio de la autoridad edil. En la intervención se encontró una caja fuerte, documentos y una maleta negra donde se guarda el equipo de empadronamiento, todos estos elementos fueron llevados hasta dependencias de la policía.

En un video difundido por el deber digital, se observa que la maleta del equipo se encontraba en la parte trasera del domicilio, estaba en medio de ladrillos. Las dos funcionarias fueron trasladadas hasta instancias policiales para comparecer ante la autoridad judicial.

RETRASO

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, lamentó que el Ministerio Público no este colaborando con las investigaciones en el anterior proceso, advirtió que hasta el momento no se convocó a la exfuncionaria para que declare.

“La verdad es que no tenemos la colaboración del Ministerio Público, es muy sensible. Hasta este momento no ha sido convocada la notario del primer incidente y seguramente hoy están haciendo una acción directa, eso nos va permitir tener acciones más directas”, señaló Costas.