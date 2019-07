Concluyó empadronamiento marcado por dudas de fraude

> “El que los ciudadanos se hayan registrado no es parámetro de credibilidad, idoneidad y legitimidad del ÓEP”, dijo el analista Paul Coca

El período de 45 días de empadronamiento masivo para las elecciones generales de octubre próximo concluyó ayer, marcado por denuncias de tráfico de votantes, falta de información o atención en países donde residentes bolivianos buscaban registrarse.

No hubo extensas filas de último momento para cumplir con el deber ciudadano.

El analista electoral, Paul Coca, dijo que la preocupación por la idoneidad, credibilidad y legitimidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no solo es de los organismos internacionales, porque apoyan con recursos a los procesos que se hace Bolivia, sino también es de los ciudadanos, según recientes denuncias las comunidades de ciudadanos bolivianos en Argentina e Italia reclamaron falta de información en algunos casos y falta de atención en otros.

“No se había visto un Órgano Electoral tan cuestionado por la ciudadanía, donde sus propios errores los lleva a la percepción de que no tienen independencia ni imparcialidad, de que con su accionar deja mucho que desear”, dijo Coca, tras señalar que éste episodio político no se vio dese la denominada “banda de los cuatro” en 1989.

El fenómeno del empadronamiento es propio del crecimiento poblacional y esto no mide el grado de confianza que se tenga sobre el accionar del TSE, las cifras del empadronamiento, de acuerdo con el registro de votantes o electores, afirmó.

“Existe la obligatoriedad del voto. Bolivia es uno de los poquísimos países de la región ni siquiera en Estados Unidos , donde el voto es obligatorio, caso contrario el ciudadano que no vote y no tenga su certificado de sufragio no podrá realizar trámites bancario”, manifestó Coca.

ÚLTIMO DÍA

Durante la última jornada para el empadronamiento electoral, los “megapuntos” en los nueve departamentos redoblaron sus horarios desde el 30 de junio para que los ciudadanos no se aglomeren el último día.

Según reportes del Servicio de Registro Cívico (Serecí) departamentales, las filas fueron escasas.

Durante un recorrido realizado por EL DIARIO a diferentes puntos de empadronamiento, escasa asistencia y quienes asistieron argumentaron motivos de viaje o reciente cambio de domicilio.

CASI UN MILLÓN

Según el informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hasta la noche del sábado 13 de julio, se empadronaron 253.609 en Santa Cruz, 204.024 en Cochabamba, 154.262 La Paz y 47.412 Tarija; en Potosí, 45.336; Beni, 39.231; Chuquisaca, 39.118; Oruro, 36.134 y Pando, 14.787, que dio un total de 833.913 registros.

En el exterior del país se registraron 84.485 votantes entre nuevos y cambios de domicilio.

DENUNCIAS

El período de empadronamiento electoral enfrenta un severo cuestionamiento ciudadano tras las denuncias de “acarreo” de votantes propiciado por militantes del MAS y funcionarios vinculados al Órgano Electoral.

“Están las pruebas, siete mil trescientos bolivianos (Bs.7.300) hemos tumbado (sic) para llevar a las personas al municipio de Loma Alta, hemos tumbado para que luego no digan que no tenemos pruebas, nos han brincado y arañado al quitarles las pruebas”, denunció Alicia Melgar el 16 de junio a través de las redes sociales.

La denuncia fue expuesta por la dirigente de los demócratas en Riberalta, quien denunció que se estaba “acarreando” personas de un municipio de Beni a otro municipio pero de Pando.

En el hecho fue encontrada una notario operadora del municipio Gonzalo Moreno, departamento de Pando, realizando registros en el municipio de Riberalta, departamento de Beni, empadronando a ciudadanos del lugar como si fueran pandinos, afirmó.

“Nosotros somos de Riberalta, pero siempre hemos votado allá y por eso estamos yendo a inscribirnos”, dijo uno de los pobladores. El video que se difundió por las redes sociales revela que primero les pagaron Bs 300, luego Bs 50 y después de las elecciones les completarían el resto del dinero que, presuntamente, comprometía su voto.

Al respecto, el Serecí de Riberalta, Beni, a través de la directora regional Nolvia Guzmán, presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que investiguen a funcionarios del ente Cívico en Pando, donde fueron filmadas inscribiendo a ciudadanos en el padrón electoral de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni, registro también publicó en el twitter.

“Quiero sentar denuncia formal contra a Gleizi Nakashima, quien tiene el cargo de operadora notario electoral de Pando, ya que el día sábado, mediante un video que circula en las redes sociales (…), se encontraba en instalaciones del Hotel Campos, presuntamente, realizando registros biométricos con una estación correspondiente a Loma Alta y Gonzalo Moreno”, suscribe la denuncia.

El caso aún no se resolvió, continúa en instancias del Ministerio Público de Pando, según explicó su director Kalil Abad, quien además aclaró que esta instancia se quedó con el equipo de registro en custodia para efectos de investigación, lo cual corroboró el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.