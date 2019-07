Dos plataformas retiraron apoyo a Bolivia Dice No

A la renuncia de Edwim Rodríguez como candidato a vicepresidente por Bolivia Dice No (BDN), se suma el alejamiento de las plataformas ciudadanas Jóvenes Unidos por Santa Cruz y Resistencia Solidaria debido a la falta de unidad al interior de la alianza lo que pone en duda la defensa del voto en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Los líderes de las tres plataformas, la mañana de ayer desde la ciudad de Santa Cruz, manifestaron su determinación de romper su alianza con la propuesta política de Oscar Ortiz por las debilidades internas q ue impiden generar consensos como oposición política.

“Hemos renunciado hoy día las tres plataformas porque no hay un consenso de unidad dentro de Bolivia Dice No. Cuando hicimos la alianza buscando luchar contra este Gobierno, salir a las calles y pedir la unidad de todos los líderes de la alianza”, declaró Harry Parada a El Deber.

El líder de Jóvenes Unidos Por Santa Cruz, señaló que desde firmada la alianza nunca tuvieron la oportunidad de reunirse con el candidato a presidente por BDN, Oscar Ortiz, a pesar de sus reiterados de intentos de acercamiento, como tampoco fueron convocados por la vocería de las plataformas.

“Hemos peleado estos tres años para que se haga respetar el voto del ciudadano. No nos estamos vendiendo, no somos traicioneros, nosotros plantamos nuestra actitud para confiar en ellos, pero ellos no han hecho lo mismo con las plataformas. Nosotros pedíamos la unidad”, dijo Parada en sus declaraciones al medio cruceño.

La frustrada alianza entre BDN y las tres plataformas ciudadanas fue patentada con un acto simbólico de romper los volantes de propaganda y campaña callejera

LOS COMPRARON

En tanto, la líder de la plataforma “Por Fin Mujer” y representante de las plataformas unidas, Pamela Flores, descalificó las argumentaciones de Parada, y señaló que la ruptura se produjo de manera unilateral al margen del “bloque de plataformas”.

“Nosotros (las otras siete plataformas) seguimos firmes constantes y apoyando la candidatura del senador Oscar Ortiz. Claramente se ve por dónde va la mano, están comprando dirigentes, líderes de plataformas, a candidatos y están asustados con el crecimiento de Bolivia Dice No”, afirmó Pamela Flores.

La mañana del viernes, el senador Edwin Rodríguez, quien acompañaba la candidatura de Ortiz, renunció a esa postulación en su carta remitida al ente electoral argumenta que que la decisión fue tomada a petición de las organizaciones potosinitas, que no están de acuerdo con la estrategia atacar a Carlos Mesa, en lugar de concentrar sus fuerzas contra Evo Morales y García Linera.

En tanto, la dirigencia de BDN considera de menor importancia y sostiene que los disidentes fueron comprados.

"Utilizan esas mañas politiqueras del pasado, nosotros no queremos a esas personas", dijo Flores, representante del bloque de plataformas.