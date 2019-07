Partió Antonio Bazoberry, el defensor del Silala

“Con EL DIARIO fuimos al terreno de los bofedales del Silala el año 1996 y comprobamos que no es un río como pretende hacer ver Chile”, fue el testimonio que hace tres años dio don Antonio Bazoberry Quiroga, connotado ingeniero boliviano, investigador en hidrología y experto conocedor de los manantiales del Silala, quien falleció el jueves a los 93 años.

La noticia fue confirmada a este medio por Gustavo Bazoberry Otero, uno de los nueve hijos del insigne patricio boliviano que dejó como legado al país varios libros producto de sus investigaciones sobre la hidrología boliviana.

“Le tenía mucho cariño a EL DIARIO. Mi papá era muy feliz cuando EL DIARIO publicaba sus artículos”, dijo Gustavo Bazoberry, con la voz entrecortada por la partida de su padre y los varios recuerdos que deja.

Bazoberry Otero destacó la vida de su padre en varios ámbitos. Deja como legado una vasta familia de nueve hijos: ocho varones y una mujer y sus nietos que a través de las redes sociales, expresaron su sentir por la partida del patriarca de los Bazoberry.

En el ámbito público y profesional, Bazoberry destacó como el más importante investigador de los manantiales del Silala, estudios de varias años que fueron reflejados en varios textos, uno de los más conocidos: “El Mito del Silala”, donde demuestra documentalmente que el origen de estos manantiales se encuentra en territorio boliviano, desvirtuando la postura chilena que asegura que se trata de un “río internacional”.

EL DIARIO recorrió junto al investigador la extensa región del Quetena Chico donde se encuentra el Silala y constató junto a él que estos recursos son bolivianos y no forman parte de ninguna cuenca hidrológica.

“Ustedes han visto que desde Uyuni, yendo hacia Laguna Colorada, es una pampa desértica donde no llueve, entonces, donde no hay lluvia no puede hablarse de río”, afirmaba el investigador y escritor la última vez que habló con EL DIARIO.

“Cuando llegamos a la región apareció una hondonada con áreas verdes, eran dos fajas de áreas verdes y lo primero que pensamos era que los campesinos estaban realizando actividades de agricultura en estos terrenos. Llegamos a Laguna Colorada e inicialmente procedí a averiguar quiénes eran los agricultores que estaban trabajando”, narró Bazoberry.

Grande fue su sorpresa cuando le dijeron que no eran agricultores bolivianos, sino chilenos que desde hace tiempo, en esa época -1996- llegan hasta el lugar a “mejorar” el ducto artificial por donde fluyen las aguas del Silala. Ese fue el motivo principal de la denuncia hecha por este medio de comunicación.

Su aporte investigativo queda como prueba en uno de los procesos internacionales más importantes que enfrenta Bolivia en toda su historia: La demanda por las aguas del Silala.

Bazoberry se fue pocos días después de la partida de otro personaje connotado, el periodista Alfonso Prudencio, más conocido como Paulovich, con quien compartieron una gran amistad. Ahora vuelven a estar juntos en la eternidad.