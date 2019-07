Dirigente que impulsó división de Adepcoca es postulante del MAS

> Los partidos de la oposición también elaboran listas de postulantes al Legislativo en esa región. La alianza de oposición Bolivia Dice No elegirá a sus candidatos este fin de semana

La representación regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de los Yungas eligió al ejecutivo nacional de la Confederación Única Nacional de Productores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalprodc) Freddy Velásquez, como precandidato a diputado plurinominal. El dirigente, a través de dicha organización, impulsó la división de Adepcoca.

El representante del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) Víctor Yana, informó que la asamblea se desarrolló en la cancha de la zona de Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz, donde solo asistieron un grupo de delegados de cada una de las regionales de los Yungas. A la vez indicó que el espacio reducido de esas instalaciones evitó que se hagan presente los afiliados de base.

“Para el caso del candidato a diputado plurinominales está Freddy Velásquez que es dirigente de Conalprodc, la suplente aún no se presentado, tenemos entendido que será definido por otras organizaciones de la región”, precisó el dirigente.

El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, cuestionó la elección, aseguró que el ejecutivo afín al MAS fue uno de los impulsores de la división de Adepcoca porque fue quien promovió que se abra el tercer mercado ilegal de coca en la zona de Chuquiaguillo, donde hasta el momento se comercializa ese producto desde hace más de un mes.

Además, denunció que el ejecutivo del Conalprodc emitió varias sanciones contra los carpeteros que no asistan a los actos del presidente en la entrega de obras en los yungas, y a la concentración en Cochabamba. EL DIARIO intentó comunicarse con Velásquez pero su celular estaba apagado.

CANDIDATOS

A la vez, Yana explicó que en esa asamblea también se eligió a los precandidatos a diputados uninominales por la circunscripción C-17: como titular esta Gladis Quispe de la federación de Coripata y el suplente es el dirigente de la regional Chamaca, Juan Mamani.

Al respecto, el dirigente de Adepcoca, César Apaza, dijo que ambos precandidatos no fueron electos con el beneplácito de la base de los productores de ambas regiones, tomando en cuenta que fueron desconocidos por sus dirigencias por irregularidades que cometieron.

En el caso de Mamani, en marzo del 2018 fue desconocido por la dirigencia de su regional porque permitió que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ingrese a erradicar coca en zonas autorizadas, además que fue uno de los que instó a la toma de las instalaciones de Adepcoca por los sectores afines l MAS.

Apaza señaló que Gladis Quispe es parte de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y tiene vínculos con los proyectos fantasmas del exfondo indígena.

OPOSICIÓN

De forma paralela, la alianza opositora Bolivia Dice No también está buscando sumar el respaldo de los productores de coca de Los Yungas. Se tiene previsto que mañana se lleve a cabo una asamblea territorial en la población de la Calzada, donde se elegirá a German Paño como candidato como diputado uninominal por C-17, según fuentes cercanas a esa organización política.

Apaza lamentó que algunos dirigentes estén buscando réditos personales y no estén velando por el bienestar de la región en su conjunto. Advirtió que la elección de paño será ilegal ya que esa candidatura no fue consensuada con la dirigencia de Adepcoca ni con las bases de las 17 regionales.

“Lamentamos que Bolivia Dice No quiera quebrar los esquemas orgánicos que tenemos, existen dirigentes que están velando por sus intereses personales y no por el bien estar de sus regiones. Nosotros vamos aponer un alto a esta decisión y estamos seguros que vamos a dejar sin candidato a Bolivia Dice No”, sostuvo el dirigente.

ASAMBLEA

Por otra parte, Apaza informó que hoy se desarrollará una asamblea general en el municipio de Chulumani con la participación de los afiliados a las 17 regionales, además de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y otras organizaciones de las tres provincias de los Yungas.

En ese encuentro se elegirán a los candidatos a diputados uninominales y plurinominales, además se definirá la adhesión a una de las candidaturas de la oposición.

El dirigente no quiso dar mayores detalles sobre la candidatura que respaldarán, indicó que esa decisión se tomará de forma orgánica y con la aprobación de sus afiliados. Descartó que se firme un acuerdo con Bolivia Dice No, porque no están de acuerdo con esa candidatura.

Con relación a la situación de Paño, dijo que no permitirán esa la alianza y evaluarán la decisión unilateral que tomó el dirigente, existe la posibilidad de desconocerlo como dirigente.