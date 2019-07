Países de la región atractivos a inversión extranjera

Mientras Bolivia cierra participación a inversión extranjera en sectores estratégicos, países de la región abren sus abanicos de ofertas para que vengan los capitales privados para desarrollar los hidrocarburos, como lo hacen Brasil, Perú y Argentina, principalmente.

Perú se ha convertido en el destino de empresas de la región por el marco legal favorable para la inversión extranjera, ya que brinda un trato no discriminatorio, que implica que el inversionista foráneo recibe el mismo trato que el nacional, explicó el director de la Oficina Comercial de Perú en Bolivia, Pedro Guevara, en el seminario: "Comercio Exterior", organizado para periodista por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).

Tiene acceso sin restricción a la mayoría de los sectores económicos, también un libre movimiento de capitales, y el mercado está en constante competencia, y ofrece garantía a la propiedad privada, según se desprende de una exposición realizada por la Oficina Comercial del Perú en Bolivia.

También señala que los inversionistas tienen libertad de adquirir acciones a empresas nacionales, así como acceso al crédito interno y externo.

Dentro de su propuesta ofrece acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias, y el vecino país participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

BRASIL

Mientras tanto, Brasil dio un paso importante con la decisión de retirar a Petrobras de la distribución y comercialización del gas en el mercado interno, y dejar a la inversión privada a realizar el trabajo.

Además, también la empresa brasileña Petrobras deberá dejar el control del gasoducto Brasil-Bolivia y vender su participación en compañías de transmisión y distribución de gas, tal como indica el acuerdo de la compañía con el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE), reveló el diario brasileño Folha.

CADE es el organismo responsable de investigar y decidir sobre cuestiones de competencia, así como de fomentar y promover la cultura de la competencia en ese país.

El ajuste debería llevar a una reducción las importaciones brasileñas de gas en al menos 10 millones de metros cúbicos por día.

Petrobras también está obligado a vender el 10 por ciento de su participación restante en NTS (New Transportadora do Sudeste) y en TAG (Gas Associated Transportadora) y tendrá que desinvertir su participación en distribuidores estatales.

Los medios internacionales señalaron que la decisión de Brasil busca atraer inversiones por encima de los 30.000 millones de dólares para el sector de hidrocarburos, debido a la apertura del mercado a las compañías privadas.

ARGENTINA

Mientras tanto, con un área mayor a la de Bélgica, una vez y media la superficie de El Salvador o más de tres veces la del Líbano, la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, es uno de los principales polos de atracción de inversiones del país, señaló el medio digital telam.com.ar, en mayo pasado.

Se informó que los yacimientos de Vaca Muerta demandarán en los próximos años entre 5.000 y 10.000 millones de dólares anuales; otros 2.800 millones para expandir los ductos; y 800 millones previstos para la línea ferroviaria de 700 kilómetros que unirá Añelo (en Neuquén) con Bahía Blanca (en Buenos Aires).

En esa última localidad se sumará la construcción de plantas de licuefacción para exportar gas natural licuado (GNL), lo que requerirá invertir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares adicionales.

BOLIVIA

Mientras Bolivia, con la nacionalización frenó el entusiasmo de los inversores privados, y una muestra de ello es la ausencia de nuevas reservas o pozos gasíferos o petroleros a nivel nacional.

Los expertos en el tema expresaron que Bolivia recibió más de 30.000 millones de dólares en los últimos 13 años, pero en este periodo de tiempo no se descubrió nuevos campos, sino los mismos siguen siendo explotados.

El país cuenta con una Ley de Inversiones, pero la misma no cuenta con una reglamentación, y entonces la normativa está a medias, opinaron empresarios nacionales, quienes lamentaron que a la fecha no se haya concluido con elaborar la norma.

Mientras que Perú ofrece mercados con los cuales alcanzó un tratado de libre comercio, Bolivia muestra su rezago en esta materia, ya que quedó fuera de las negociaciones con la Unión Europea y Estados Unidos.