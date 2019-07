Buscan retorno a Organización Internacional de Vinos y Viñas

El presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) Bolivia, Álvaro Ruiz, informó que los productores de uva del país se reúnen en el I Encuentro Nacional de ese sector, que se realiza en la ciudad de Tarija, con el objetivo de que Bolivia retorne a la Organización Internacional de Vinos y Viñas (OIV).

"Es la coordinación de los municipios productores del país (...), con un principal objetivo que es que Bolivia vuelva a la OIV. La OIV es la Organización Internacional de Vinos y Viñas, este organismo es el oficial a nivel internacional que certifica datos técnicos sobre todo lo relacionado a la producción de la uva y el vino", informó a la ABI.

Agregó que en ese encuentro de municipios productores de uva y los alcaldes de esas regiones, plantearon también que Bolivia retorne a ese organismo en menos de 120 días.

"Nosotros decimos que en Bolivia tenemos los viñedos más altos, pero no estamos inscritos porque no somos de la OIV, podemos decir que tenemos los mejores vinos, pero no tenemos concursos en Bolivia, solo podemos ir a participar a otros países, entonces seremos parte del escenario mundial de la producción de uvas, vinos y singanis y recibiremos apoyo técnico y científico al estar dentro de la OIV", agregó.

Recordó que hace 10 años que Bolivia se retiró de la OIV por la falta de pago de la membresía, que asciende a unos 15.000 euros anuales.

Por su parte, el consultor internacional vitivinícola, Oscar Daroca, afirmó que el retorno a la OIV es urgente para Bolivia.

"Puse un ejemplo clarito, es como la FIFA en el fútbol, si Bolivia no está inscrita en la FIFA no puede participar de ningún evento futbolístico internacional (...)".