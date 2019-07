Juez de Morochata argumentó que TSE debe resolver denuncia contra Morales

> Los legisladores del oficialismo aseguraron que el primer mandatario no cometió ninguna falta electoral porque aún no es candidato inscrito en el Órgano Electoral

El juez Mixto Cautelar de Morochata, Omar Blanco Fuentes, argumentó que un juez electoral es competente en procesos electorales de carácter municipal y departamental, tal como lo establece la Ley de Régimen Electoral. En estos casos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la instancia que debe resolver la denuncia contra el presidente Evo Morales por falta electoral, tal como lo hizo en un proceso similar en el proceso electoral del 2016.

En un comunicado de la autoridad jurisdiccional, señala que Blanco hizo una evaluación de las resoluciones emitidas por el TSE, tomando en cuenta en el 2016 se constituyó como juez natural de las faltas cometidas por el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales durante la entrega de una obra.

“La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional de Morochata, tiene también como antecedentes las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral como juez natural por faltas que habría cometido el candidato del MAS-IPSP, durante el proceso electoral del 2016”, dice el documento.

El Diario intentó comunicarse con el juez, pero vanos fueron los intentos porque no contestó a las llamadas que se hicieron a su teléfono móvil.

El TSE remitió un informe del caso al juez Blanco considerando que él debe ser quien administre el caso toda vez que las declaraciones del presidente fueron emitidas en su jurisdicción. El magistrado dirige el juzgado público mixto civil, comercial, familia, de instrucción civil y penal I, de Morochata.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Martín Montaño, informó de forma escueta a este medio, que la resolución del juez ya fue remitido al Órgano Electoral para que tome una decisión al respecto. La autoridad no quiso dar mayores detalles al respecto.

ANTECEDENTES

El enero del 2016, el informe técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) señaló que el Movimiento Al Socialismo y el canal estatal Bolivia TV, infringieron el artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, porque se transmitió en vivo y directo la entrega de una obra en el departamento de Oruro, sobrepasando el tiempo establecido en la norma.

En esa oportunidad el Órgano Electoral no remitió la denuncia al juez de la jurisdicción donde se cometió la infracción, el ente supremo aprobó una resolución en base al informe del Sifde y emitió una sanción conforme a la Ley 026 de Régimen Electoral.

El artículo 120 de esa norma establece que la propaganda electoral que transgreda las disposiciones establecidas en esta ley o del reglamento, se constituye como falta electoral y dará lugar a la imposición de sanciones y multas a la organización política/o candidatura, al igual que al medio de comunicación que la difundió.

REACCIONES

El asambleísta del MAS, Gustavo Torrico, consideró que el mandatario no cometió ninguna falta electoral, tomando en cuenta que aún no es candidato porque no fue inscrito como tal, sino que solo está habilitado por las elecciones primarias.

Según el calendario electoral, el 19 de julio las organizaciones políticas deben inscribir a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, además de senadores y diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que la decisión del juez no quiere decir que no se trate la presunta falta electoral, sino que el ente electoral debe decidir cuál es el procedimiento a seguir.

Por su parte, el senador y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, lamentó que no se haya emitido una sanción contra el candidato infractor. Además anunció que tampoco lo hará porque es una instancia sumisa a las decisiones del gobierno.

“El Órgano Electoral nunca a va a sancionar a Evo Morales porque se ha convertido en su casa de campaña, ellos no van a ir contra su candidato, mucho menos van a tomar en cuenta los excesos en el uso de los recursos del Estado que deben ser traducido en faltas electorales”, cuestionó el legislador.