Sentencia anuló posibilidad de enjuiciar a exmagistrados

El analista y constitucionalista Willams Bascopé aseguró que la sentencia 0032/2019 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que deja de lado la aplicación del inciso 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE), eliminó y anuló la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades a los exmagistrados de dicha entidad al igual que a Morales y García.

“De aquí en adelante se anuló la posibilidad de sostener un juicio de responsabilidades a Morales y sus diputados, que pidieron la reelección, porque como ya hay un primer referente de la reelección como derecho humano del presidente, vicepresidente, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores; ahora nuevamente piden la inaplicabilidad de otro artículo de la Constitución”, indicó Bascopé.

Es decir que la nueva sentencia que beneficia los candidatos, por ahora, gobernador del departamento de La Paz, Felix Patzi, candidato a presidente por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y los senadores de Unidad Demócrata (UD) Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez, que son el binomio presidencial de la alianza Bolivia Dice No (BDN), también repercute en anular un juicio de responsabilidades a exmagistrados.

“El anterior TCP, que concluyó funciones (Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Rudy Flores y Neldy Andrade) y ahora son funcionarios públicos, argumentarán que se aplicó la sentencia de la repostulación (0084/2017) y el actual, TCP, también fundamentará que aplicó (sentencia 0032/2019) que deja de lado el artículo 238 de la Constitución”, sostuvo.

Entonces las repercusiones que generó el fallo del TCP anulan la posibilidad de instalar un juicio de responsabilidades a futuro a todas las autoridades que intervinieron en este proceso de legalizar la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, recalcó.

“IMPERARÁ LA IMPUNIDAD”

El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que esta sentencia asienta un nefasto precedente porque el tema de la impunidad va seguir campeando de quienes no han hecho otra cosa del Estado, que una expectativa de interés político aprovechándose de los altos cargos.

“Y como siempre el tema de la justicia queda afectada como otra manera de fomentar la impunidad y esto es lamentable en un Estado de derecho, que debería renovar y plantear nuevas estrategias en aras de tener un justicia que goce de probidad (…) pero prefieren dar el continuismo y la posibilidad de seguir entornillados en los cargos importantes y estratégicos”, señaló Villena.

Por lo tanto, la sentencia no hace más que ratificar una política errática, porque al no tener una práctica política de renunciar como siempre fue la propia visión de la política partidaria de Bolivia, actualmente adolece de una falla que no hace otra cosa que confirmar que no tenemos calidad en nuestra democracia y que se trata simplemente de cálculos políticos para seguir en el poder.