Bolivia recibió remesas por $us 439 millones

Las remesas recibidas entre enero y abril de 2019 se ubicaron en 439 millones de dólares, monto equivalente al 1,0 % del PIB. Por país de origen, las remesas provinieron de España (42,3 %), Estados Unidos (17,3 %), Chile (12,5 %), Brasil (7,7 %) y Argentina (7,5 %), entre los principales.

En relación al acumulado de enero a abril de 2018, se registraron incrementos desde Estados Unidos (5,8 % anotando, $us 76 millones) y Chile ($us 55 millones, mayor en 15,2 %). En contraste, disminuyeron las transferencias procedentes de Argentina (45,1 % pasando de $us 60 millones a $us 33 millones), Brasil (17,9 % hasta llegar a $us 34 millones) y España (3,3 % alcanzando $us 186 millones).

El descenso en los influjos desde estos tres países representó une incidencia negativa de 8,7 puntos porcentuales, lo que derivó en una disminución de 6,1 por ciento en el total de remesas recibidas.

El comportamiento de esa variable se relaciona principalmente con la cantidad de trabajadores bolivianos que se encuentran en otros países. Así, de acuerdo a datos publicados por el Observatorio de Inmigración de Madrid – España, se pudo constatar la propensión del retorno a Bolivia de los conciudadanos que se encontraban en ese país, informa el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

A enero de 2019, la población boliviana en Madrid alcanzó a 20.816 personas, la cual representa el 2,2 por ciento de extranjeros que se encuentran en el país europeo, cifra menor en 3,2 por ciento a la registrada en enero de 2018 (21.514 personas).

Asimismo, resultado de la crisis económica en la que se encuentra Argentina, el número de personas bolivianas que ingresa cada año a ese país, disminuyó fuertemente desde 2015 cuando alcanzó un pico de 862.892 personas, a partir de 2016 la migración aminoró y en 2018 únicamente se registró el ingreso de 286.126 personas, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

De igual forma, la frágil recuperación de las condiciones económicas de Brasil, derivó en menores montos recibidos por concepto de remesas familiares.

Por lo tanto, el crecimiento y estabilidad económica alcanzada con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo derivó, por un lado, en el retorno de la población migrante –que conllevó a una menor recepción de remesas familiares– y, por el otro, en la disminución de bolivianos que ingresa al vecino país de Argentina.