Conade y cívicos anuncian paro nacional

Tras una reunión que se realizó en La Paz, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), comités cívicos, plataformas ciudadanas y organizaciones políticas de oposición decidieron convocar a un paro cívico nacional. La fecha se definirá después de la medida similar que desarrolla hoy en el departamento de Santa Cruz, en defensa del resultado del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F).

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Conade, Waldo Albarracín, señaló que el resultado de la movilización de hoy en Santa Cruz generará un incentivo natural para impulsar la medida de carácter nacional. La jornada de protesta será evaluada y posteriormente se definirá la fecha para el paro.

“Esta reunión apoya militantemente y de manera contundente el paro decretado por el Comité Cívico de Santa Cruz, que si bien tiene alcance departamental, eso no significa que no lo podamos apoyar y respaldar; inspirados en esa medida es que en esta reunión se ha decidido promover un paro nacional”, informó la autoridad.

En encuentro estaban presentes los representantes cívicos de La Paz, Antonio Alarcón; de Cochabamba, Juan Flores; de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Activistas de las plataformas ciudadanas y la aún candidata a la presidencia por el partido demócrata cristiano (PDC) Paola Barriga y el representante de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Montenegro.

COORDINACIÓN

El exdefensor del pueblo, Rolando Villena, manifestó que se conformó una comisión para que coordine la movilización a escala nacional con los diferentes sectores, eso garantizará que el paro sea contundente. Advirtió que la movilización debe ser planificada desde distintos sectores, con el fin de que el gobierno no minimice la movilización tal como lo hizo con el paro convocado en Santa Cruz.

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, aseguró que los sectores sociales de esa región plantearon que se realice un paro a escala nacional, porque las movilizaciones departamentales harán que se enfríen las acciones de defensa del 21F y la democracia. Advirtió que es la mejor forma de protesta para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien a sus cargos porque no garantizan un proceso electoral transparente.

“Nosotros no vamos a jugar a distraer la perdiz como se dice, no vamos a tomar actitudes aisladas que simplemente distraigan a la opinión pública y no terminen de unir al pueblo boliviano. Cochabamba es quien está planteando el paro cívico nacional y también el paro Cívico indefinido”, destacó el cívico.

El presidente del Consejo Nacional Cristiano, pastor Luis Aruquipa, dijo que este sector respalda la movilización del Conade y de los cívicos.

Advirtió que el gobierno está contra Dios y anulando la libertad de religión, incluso dividió a las iglesias con la aprobación de la ley de libertad de religiones, que fue promulgada en abril pasado.

Los cívicos de Beni, Pando, Oruro, Chuquisaca y Potosí no estaban presentes en el encuentro, pero indicaron que les harán conocer la decisión que se definió en esa reunión y también se coordinarán con los sectores sociales para concretar la movilización.

SIN CONDICIONES

La situación en la sede de gobierno y la ciudad de El Alto es distinto ala de santa cruz, tomando en cuenta que en ambas urbes se encuentra el grueso de los funcionarios públicos de las entidades estatales. Además que la dirigencia de los transportistas, gremiales y movimientos indígenas son afines al partido oficialista.

Al respecto, el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón, indicó que coordinar un paro cívico en la paz es complicado por los factores anteriormente señalados, conjuntamente que el transporte por cable Mi Teleférico facilita el traslado de la población y eso resta respaldo a las movilizaciones.

“En La Paz estamos en esa disyuntiva. Pero en Santa Cruz es más orgánico, desde las comparsas van a acatar el paro, en esa región es más fácil cumplir con el paro. Para nosotros es más complicado, pero vamos a ver la estrategia de que se pueda concretar el paro lo más contundente posible”, sostuvo el dirigente.

El representante del Comité Cívico de El Alto, Benito Fernández, indicó que ellos también respaldarán la movilización, si bien existen sectores afines al MAS, buscarán las estrategias para que se cumpla la medida de protesta.

AGENDA

El Conade elaboró una agenda crítica construido en base a un debate de los distintos sectores de la población, donde se muestra la situación preocupante de los diversos casos en los que el gobierno está involucrado.

Los temas prioritarios esta la dimensión de la economía del país, los recursos naturales, la situación de la justicia y los perseguidos políticos, los derechos humanos y otros. Estos puntos serán trabajados de forma individual, será socializado en diferentes eventos y los medios posibles.