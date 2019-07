Experto recomienda consumir alimentos de época

Con el fin de no forzar cultivos

La región Latinoamericana tiene una cocina variada así como diversidad de productos accesibles a la población en plazas, mercados y ferias, y los productos de estación son más baratos, debido a la mayor producción, y se los debe consumir, recomienda Andrés Ugaz.

Ugaz estuvo en La Paz para presentar el proyecto “Back to the roots”, volviendo a las raíces en inglés, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA), iniciativa que comenzó en 2016, punto inicial para que surja Cocina PAR.

Con respecto a la sugerencia de consumir los alimentos de la estación, sostiene que si se volviera a ese calendario, que antes lo teníamos, la alimentación sería saludable y oportuna para la población.

Lamentó que ya no se aplique esa forma de consumir los alimentos, ya que no se puede tener todos los productos todo el año. “Los productos de estación son mejores, más ricos y más cómodos”, apuntó.

Sostiene que una campaña de comunicación para que los restaurantes apliquen ese calendario, implicaría en que todos ganen, productores, cocineros y hasta el medio ambiente. “Porque no tenemos que estar metiendo fertilizantes, pesticidas a un tomate para que este produzca todo el año. Los italianos tienen el tomate solo en el verano, y en el invierno solo utilizan las conservas elaboradas en sus pastas” explicó.

Opina que no se debe forzar la producción de un determinado producto, porque cuando se lo hace el producto no tiene el mismo sabor y no es bueno para la salud, y este concepto lleva el proyecto que impulsan junto a organismos internacionales y chefs de países vecinos.

DESAYUNO ESCOLAR

En ese entendido, sostiene que es vital que ese planteamiento se aplique en los colegios, en donde se incluya sus menús la producción local, y sería importante que el escolar o estudiante conozca el mapa de los productos, ya que detrás hay familias.

En ese contexto, Ugaz sostiene que la política pública tiene un rol importante, ya que puede ayudar a introducir la producción local en el desayuno escolar.